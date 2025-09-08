close global

Leclerc svela le tre piste dove la Ferrari può VINCERE una gara

Leclerc svela le tre piste dove la Ferrari può VINCERE una gara

Alessandro Lombardo
Charles Leclerc ha spiegato dove la Ferrari potrebbe trovare l’occasione di vincere in questa stagione, dopo non essere riuscita a salire sul podio nel Gran Premio d’Italia.

Il GP d’Italia ha rappresentato un ulteriore ostacolo alle ambizioni della Scuderia in vista del campionato, con i piloti che hanno concluso la gara al quarto e al sesto posto. Al termine della corsa, Leclerc ha indicato quali circuiti potrebbero offrirle le migliori possibilità di vittoria.

"Singapur, forse Bakù e Las Vegas sono i circuiti in cui siamo più vicini a conquistare una vittoria", ha dichiarato Leclerc.

Ha poi aggiunto: "Credo che siamo i terzi favoriti. Se la Red Bull dovesse andare in scivolata, potremmo aspirare al secondo posto, ma non mai l’ottima prospettiva di partire primi. La strada resta perciò sempre molto impegnativa."

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP d’Italia?

  • 1. McLaren – 617 punti
  • 2. Ferrari – 280 punti
  • 3. Mercedes – 260 punti
  • 4. Red Bull Racing – 239 punti
  • 5. Williams – 86 punti
  • 6. Aston Martin – 62 punti
  • 7. Racing Bulls – 61 punti
  • 8. Kick Sauber – 55 punti
  • 9. Haas – 44 punti
  • 10. Alpine – 20 punti

