George Russell and Charles Leclerc look concerned at one another in front of the FIA logo

F1 oggi: GP d'Olanda, FP3 e risultati delle qualifiche; griglia di partenza e orario di gara

Gianluca Cosentino
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di sabato 30° agosto 2025 nel mondo della Formula 1.

La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda. LEGGI DI PIÙ

Risultati delle qualifiche di F1 di oggi: Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri in pole position. LEGGI DI PIÙ

F1 Today: Programma e canali TV del Gran Premio d'Olanda 2025. LEGGI DI PIÙ

F1 Today 2025: griglia di partenza del Gran Premio d'Olanda, comprese le penalità. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

