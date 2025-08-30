Qui potete vedere la griglia di partenza del prossimo Gran Premio d'Olanda del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Lando Norris ha perso la pole position al Gran Premio d'Olanda dopo essere stato superato dal compagno di squadra, Oscar Piastri. Il pilota britannico ha mostrato un ritmo eccezionale per tutto il weekend, distinguendosi in tutte e tre le sessioni di prove libere e nelle prime fasi delle qualifiche.

Tuttavia, nella sessione Q3, Piastri ha realizzato un giro bruciante che ha lasciato Norris molto indietro, riaffermando le sue aspirazioni al campionato. Mercedes e Red Bull hanno subito una battuta d'arresto in Q2 quando due dei loro piloti sono stati eliminati, poiché Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda non sono riusciti ad avanzare nella top 10, aumentando la pressione su di loro.

Nel frattempo, Lance Stroll è stato nuovamente coinvolto in un incidente a Zandvoort. Dopo aver distrutto la sua Aston Martin nelle FP2, il canadese ha perso il controllo in Q1 uscendo di pista alla curva 13 e colpendo le barriere. Fortunatamente, è riuscito a evitare la bandiera rossa ed è riuscito a rientrare ai box senza compromettere le qualifiche.

Griglia di partenza - GP d'Olanda?

Correlato: Programma e canali TV del GP d'Olanda 2025

Come si sta evolvendo il Campionato Piloti in vista del GP d'Olanda?

Il Gran Premio d'Ungheria ha regalato una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

1. Oscar Piastri 284 punti

2. Lando Norris 275 punti

3. Max Verstappen 187 punti

4. George Russell 172 punti

5. Charles Leclerc 151 punti

6. Lewis Hamilton 109 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti

8. Alexander Albon 54 punti

9. Nico Hülkenberg 37 punti

10. Esteban Ocon 27 punti

11. Fernando Alonso 26 punti

12. Lance Stroll 26 punti

13. Isack Hadjar 22 punti

14. Pierre Gasly 20 punti

15. Liam Lawson 20 punti

16. Carlos Sainz 16 punti

17. Gabriel Bortoleto 14 punti

18. Yuki Tsunoda 10 punti

19. Oliver Bearman 8 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!