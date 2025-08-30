Programma e canali TV del GP d'Olanda 2025
Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica al Gran Premio d'Olanda del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Il circuito di Zandvoort ospiterà la 15a gara del calendario il 31 agosto. Fernando Alonso spera di proseguire le ottime prestazioni degli ultimi giorni e di conquistare un buon numero di punti.
D'altra parte, Carlos Sainz spera di confermare la sua prestazione in qualifica e di finire tra i primi. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di sfruttare al meglio la sua Alpine.
Ecco tutto ciò che c'è da sapere per domenica su palinsesti e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Programma GP d'Olanda: domenica 31 agosto
Gara
- Italia: 10:00 / DAZN
- Argentina: 09:00. /Stella +
- Colombia: 08:00. /Stella +
- Messico: 07:00. /Fox Sport
- Stati Uniti (Pacifico): 06:00. /ESPN
Come si presenta il Campionato Costruttori in vista del GP dei Paesi Bassi?
Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vitalità dell'Aston Martin.
Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.
La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.
- 1. McLaren 559 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 236 punti
- 4. Red Bull Racing 194 punti
- 5. Williams 70 punti
- 6. Aston Martin 52 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 7. Racing Bulls 45 punti
- 9. Haas 35 punti
- 10. Alpine 20 punti
