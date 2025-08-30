Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri conquista la pole position
Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri conquista la pole position
Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno disputato una gara spettacolare nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda.
I due spagnoli sono riusciti a portare le loro vetture in Q3, cosa che sembrava impossibile qualche round fa in campionato. Nonostante abbiano concluso al 10° e 9° posto, la loro posizione di partenza è già un segnale incoraggiante.
Oscar Piastri ha conquistato la pole position con un giro di 1:08.662, battendo Lando Norris di 0,012 secondi. Dietro di loro Max Verstappen con Isack Hadjar in seconda fila. Il resto della Top 10 era composto da George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Liam Lawson.
La Q2 non ha riservato molte sorprese, con l'eliminazione di solo diversi debuttanti come Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto. Insieme a loro, anche Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Alexander Albon non sono riusciti ad accedere alla fase finale.
In Q1, Franco Colapinto ha subito un altro disastro durante le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Il pilota argentino è stato eliminato in Q1 dopo che il suo ultimo tentativo lo ha lasciato a un passo dal traguardo, che alla fine lo ha visto sorpassare da Gabriel Bortoleto dopo che Yuki Tsunoda aveva risalito la classifica. Colapinto, insieme a Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg, sono stati eliminati.
Come si sono concluse le qualifiche per il Gran Premio d'Olanda?
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Max Verstappen
|4
|Isack Hadjar
|5
|George Russell
|6
|Charles Leclerc
|7
|Lewis Hamilton
|8
|Liam Lawson
|9
|Carlos Sainz
|10
|Fernando Alonso
|11
|Kimi Antonelli
|12
|Yuki Tsunoda
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Pierre Gasly
|15
|Alexander Albon
|16
|Franco Colapinto
|17
|Nico Hulkenberg
|18
|Esteban Ocon
|19
|Oliver Bearman
|20
|Lance Stroll
Correlato: La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda
Cosa è successo nelle FP3 del GP d'Olanda?
Carlos Sainz ha ottenuto un ottimo risultato nella terza sessione di prove libere prima del GP d'Olanda ed è entrato in lizza per il podio.
Il pilota madrileno ha concluso al quarto posto, battuto solo da George Russell, Oscar Piastri e Lando Norris, quest'ultimo autore del giro più veloce in 1:08.972.
Dietro la Williams c'era Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc, Alex Albon e Lance Stroll, che ha nuovamente superato Fernando Alonso. Isack Hadjar ha completato la I piloti nella Top 10.
Franco Colapinto è arrivato ultimo nella terza e ultima sessione di prove libere, con il compagno di squadra Pierre Gasly davanti a lui.
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Oscar Piastri
|3
|George Russell
|4
|Carlos Sainz
|5
|Max Verstappen
|6
|Charles Leclerc
|7
|Alexander Albon
|8
|Lance Stroll
|9
|Isack Hadjar
|10
|Fernando Alonso
|11
|Liam Lawson
|12
|Yuki Tsunoda
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Lewis Hamilton
|15
|Oliver Bearman
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Kimi Antonelli
|18
|Esteban Ocon
|19
|Pierre Gasly
|20
|Franco Colapinto
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri conquista la pole position
- 2 ore fa
Charles Leclerc individua il responsabile delle scarse prestazioni della Ferrari
- 1 minuto fa
Kimi Antonelli rivela le gravi conseguenze del suo errore nei Paesi Bassi
- 1 ora fa
La Ferrari tocca un nuovo minimo con Lewis Hamilton: "Peggio del previsto"
- 1 ora fa
La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda
- Oggi 12:42
F1 Ferrari Oggi: Russell attacca Hamilton; Brutte notizie per Leclerc; Missione impossibile in Olanda
- Oggi 05:53
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto