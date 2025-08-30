close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri conquista la pole position

Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri conquista la pole position

Antonio Sforza
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno disputato una gara spettacolare nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda.

I due spagnoli sono riusciti a portare le loro vetture in Q3, cosa che sembrava impossibile qualche round fa in campionato. Nonostante abbiano concluso al 10° e 9° posto, la loro posizione di partenza è già un segnale incoraggiante.

Oscar Piastri ha conquistato la pole position con un giro di 1:08.662, battendo Lando Norris di 0,012 secondi. Dietro di loro Max Verstappen con Isack Hadjar in seconda fila. Il resto della Top 10 era composto da George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Liam Lawson.

La Q2 non ha riservato molte sorprese, con l'eliminazione di solo diversi debuttanti come Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto. Insieme a loro, anche Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Alexander Albon non sono riusciti ad accedere alla fase finale.

In Q1, Franco Colapinto ha subito un altro disastro durante le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Il pilota argentino è stato eliminato in Q1 dopo che il suo ultimo tentativo lo ha lasciato a un passo dal traguardo, che alla fine lo ha visto sorpassare da Gabriel Bortoleto dopo che Yuki Tsunoda aveva risalito la classifica. Colapinto, insieme a Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg, sono stati eliminati.

Come si sono concluse le qualifiche per il Gran Premio d'Olanda?

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Max Verstappen
4Isack Hadjar
5George Russell
6Charles Leclerc
7Lewis Hamilton
8Liam Lawson
9Carlos Sainz
10Fernando Alonso
11Kimi Antonelli
12Yuki Tsunoda
13Gabriel Bortoleto
14Pierre Gasly
15Alexander Albon
16Franco Colapinto
17Nico Hulkenberg
18Esteban Ocon
19Oliver Bearman
20Lance Stroll

Correlato: La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda

Cosa è successo nelle FP3 del GP d'Olanda?

Carlos Sainz ha ottenuto un ottimo risultato nella terza sessione di prove libere prima del GP d'Olanda ed è entrato in lizza per il podio.

Il pilota madrileno ha concluso al quarto posto, battuto solo da George Russell, Oscar Piastri e Lando Norris, quest'ultimo autore del giro più veloce in 1:08.972.

Dietro la Williams c'era Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc, Alex Albon e Lance Stroll, che ha nuovamente superato Fernando Alonso. Isack Hadjar ha completato la I piloti nella Top 10.

Franco Colapinto è arrivato ultimo nella terza e ultima sessione di prove libere, con il compagno di squadra Pierre Gasly davanti a lui.

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Oscar Piastri
3George Russell
4Carlos Sainz
5Max Verstappen
6Charles Leclerc
7Alexander Albon
8Lance Stroll
9Isack Hadjar
10Fernando Alonso
11Liam Lawson
12Yuki Tsunoda
13Gabriel Bortoleto
14Lewis Hamilton
15Oliver Bearman
16Nico Hulkenberg
17Kimi Antonelli
18Esteban Ocon
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri conquista la pole position
GP d'Olanda

Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri conquista la pole position

  • 2 ore fa
Charles Leclerc individua il responsabile delle scarse prestazioni della Ferrari
Ferrari

Charles Leclerc individua il responsabile delle scarse prestazioni della Ferrari

  • 1 minuto fa
Kimi Antonelli rivela le gravi conseguenze del suo errore nei Paesi Bassi
Mercedes

Kimi Antonelli rivela le gravi conseguenze del suo errore nei Paesi Bassi

  • 1 ora fa
La Ferrari tocca un nuovo minimo con Lewis Hamilton:
Ferrari

La Ferrari tocca un nuovo minimo con Lewis Hamilton: "Peggio del previsto"

  • 1 ora fa
La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda
GP d'Olanda

La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda

  • Oggi 12:42
F1 Ferrari Oggi: Russell attacca Hamilton; Brutte notizie per Leclerc; Missione impossibile in Olanda
F1 Ferrari Oggi

F1 Ferrari Oggi: Russell attacca Hamilton; Brutte notizie per Leclerc; Missione impossibile in Olanda

  • Oggi 05:53
Più notizie

Molto letto

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play