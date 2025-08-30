Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno disputato una gara spettacolare nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda.

I due spagnoli sono riusciti a portare le loro vetture in Q3, cosa che sembrava impossibile qualche round fa in campionato. Nonostante abbiano concluso al 10° e 9° posto, la loro posizione di partenza è già un segnale incoraggiante.

Oscar Piastri ha conquistato la pole position con un giro di 1:08.662, battendo Lando Norris di 0,012 secondi. Dietro di loro Max Verstappen con Isack Hadjar in seconda fila. Il resto della Top 10 era composto da George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Liam Lawson.

La Q2 non ha riservato molte sorprese, con l'eliminazione di solo diversi debuttanti come Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto. Insieme a loro, anche Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Alexander Albon non sono riusciti ad accedere alla fase finale.

In Q1, Franco Colapinto ha subito un altro disastro durante le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Il pilota argentino è stato eliminato in Q1 dopo che il suo ultimo tentativo lo ha lasciato a un passo dal traguardo, che alla fine lo ha visto sorpassare da Gabriel Bortoleto dopo che Yuki Tsunoda aveva risalito la classifica. Colapinto, insieme a Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg, sono stati eliminati.

Come si sono concluse le qualifiche per il Gran Premio d'Olanda?

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Max Verstappen 4 Isack Hadjar 5 George Russell 6 Charles Leclerc 7 Lewis Hamilton 8 Liam Lawson 9 Carlos Sainz 10 Fernando Alonso 11 Kimi Antonelli 12 Yuki Tsunoda 13 Gabriel Bortoleto 14 Pierre Gasly 15 Alexander Albon 16 Franco Colapinto 17 Nico Hulkenberg 18 Esteban Ocon 19 Oliver Bearman 20 Lance Stroll

Cosa è successo nelle FP3 del GP d'Olanda?

Carlos Sainz ha ottenuto un ottimo risultato nella terza sessione di prove libere prima del GP d'Olanda ed è entrato in lizza per il podio.

Il pilota madrileno ha concluso al quarto posto, battuto solo da George Russell, Oscar Piastri e Lando Norris, quest'ultimo autore del giro più veloce in 1:08.972.

Dietro la Williams c'era Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc, Alex Albon e Lance Stroll, che ha nuovamente superato Fernando Alonso. Isack Hadjar ha completato la I piloti nella Top 10.

Franco Colapinto è arrivato ultimo nella terza e ultima sessione di prove libere, con il compagno di squadra Pierre Gasly davanti a lui.

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 George Russell 4 Carlos Sainz 5 Max Verstappen 6 Charles Leclerc 7 Alexander Albon 8 Lance Stroll 9 Isack Hadjar 10 Fernando Alonso 11 Liam Lawson 12 Yuki Tsunoda 13 Gabriel Bortoleto 14 Lewis Hamilton 15 Oliver Bearman 16 Nico Hulkenberg 17 Kimi Antonelli 18 Esteban Ocon 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

