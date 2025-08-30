Carlos Sainz ha ottenuto un ottimo risultato nella terza sessione di prove libere prima del GP d'Olanda ed è entrato in lizza per il podio.

Il pilota madrileno ha concluso al quarto posto, battuto solo da George Russell, Oscar Piastri e Lando Norris, quest'ultimo autore del giro più veloce in 1:08.972.

Dietro la Williams c'era Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc, Alex Albon e Lance Stroll, che ha nuovamente superato Fernando Alonso. Isack Hadjar ha completato la top 10.

Franco Colapinto è arrivato ultimo, preceduto dal compagno di squadra Pierre Gasly.

Come si è conclusa la FP3 del GP dei Paesi Bassi?

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 George Russell 4 Carlos Sainz 5 Max Verstappen 6 Charles Leclerc 7 Alexander Albon 8 Lance Stroll 9 Isack Hadjar 10 Fernando Alonso 11 Liam Lawson 12 Yuki Tsunoda 13 Gabriel Bortoleto 14 Lewis Hamilton 15 Oliver Bearman 16 Nico Hulkenberg 17 Kimi Antonelli 18 Esteban Ocon 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

Cosa è successo nelle FP2 del GP d'Olanda?

Fernando Alonso ha disputato un'altra sessione spettacolare, battendo Oscar Piastri e chiudendo alle spalle di Lando Norris nelle FP2 del GP d'Olanda.

Il due volte campione del mondo era a soli 0,087 secondi dalla McLaren, che ha chiuso con il miglior giro in 1:09.890 secondi. Franco Colapinto, nel frattempo, ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, chiudendo in nona posizione.

George Russell è arrivato quarto, seguito da Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto e Nico Hulkenberg. La seconda sessione di venerdì è stata caratterizzata da diverse bandiere rosse a causa di incidenti tra i piloti.

Isack Hadjar, Lance Stroll e Alexander Albon non hanno completato le seconde prove libere a causa di incidenti che li hanno costretti a fermarsi.

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Fernando Alonso 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Max Verstappen 6 Lewis Hamilton 7 Yuki Tsunoda 8 Charles Leclerc 9 Franco Colapinto 10 Nico Hulkenberg 11 Oliver Bearman 12 Kimi Antonelli 13 Gabriel Bortoleto 14 Liam Lawson 15 Esteban Ocon 16 Carlos Sainz 17 Alexander Albon 18 Lance Stroll 19 Pierre Gasly 20 Isack Hadjar

