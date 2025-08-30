La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda
La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda
Carlos Sainz ha ottenuto un ottimo risultato nella terza sessione di prove libere prima del GP d'Olanda ed è entrato in lizza per il podio.
Il pilota madrileno ha concluso al quarto posto, battuto solo da George Russell, Oscar Piastri e Lando Norris, quest'ultimo autore del giro più veloce in 1:08.972.
Dietro la Williams c'era Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc, Alex Albon e Lance Stroll, che ha nuovamente superato Fernando Alonso. Isack Hadjar ha completato la top 10.
Franco Colapinto è arrivato ultimo, preceduto dal compagno di squadra Pierre Gasly.
Come si è conclusa la FP3 del GP dei Paesi Bassi?
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Oscar Piastri
|3
|George Russell
|4
|Carlos Sainz
|5
|Max Verstappen
|6
|Charles Leclerc
|7
|Alexander Albon
|8
|Lance Stroll
|9
|Isack Hadjar
|10
|Fernando Alonso
|11
|Liam Lawson
|12
|Yuki Tsunoda
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Lewis Hamilton
|15
|Oliver Bearman
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Kimi Antonelli
|18
|Esteban Ocon
|19
|Pierre Gasly
|20
|Franco Colapinto
Correlato: Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!
Cosa è successo nelle FP2 del GP d'Olanda?
Fernando Alonso ha disputato un'altra sessione spettacolare, battendo Oscar Piastri e chiudendo alle spalle di Lando Norris nelle FP2 del GP d'Olanda.
Il due volte campione del mondo era a soli 0,087 secondi dalla McLaren, che ha chiuso con il miglior giro in 1:09.890 secondi. Franco Colapinto, nel frattempo, ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, chiudendo in nona posizione.
George Russell è arrivato quarto, seguito da Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto e Nico Hulkenberg. La seconda sessione di venerdì è stata caratterizzata da diverse bandiere rosse a causa di incidenti tra i piloti.
Isack Hadjar, Lance Stroll e Alexander Albon non hanno completato le seconde prove libere a causa di incidenti che li hanno costretti a fermarsi.
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Fernando Alonso
|3
|Oscar Piastri
|4
|George Russell
|5
|Max Verstappen
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Yuki Tsunoda
|8
|Charles Leclerc
|9
|Franco Colapinto
|10
|Nico Hulkenberg
|11
|Oliver Bearman
|12
|Kimi Antonelli
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Liam Lawson
|15
|Esteban Ocon
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alexander Albon
|18
|Lance Stroll
|19
|Pierre Gasly
|20
|Isack Hadjar
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda
- 1 ora fa
F1 Ferrari Oggi: Russell attacca Hamilton; Brutte notizie per Leclerc; Missione impossibile in Olanda
- Oggi 05:53
F1 Antonelli Oggi: Mercedes parla della sua continuità; si assume la responsabilità dei suoi errori
- Oggi 05:50
F1 oggi: risultati FP1 e FP2; programma delle qualifiche olandesi
- Oggi 05:47
Orari e canali TV per le qualifiche del GP d'Olanda 2025
- Oggi 05:41
Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!
- Ieri 21:30
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto