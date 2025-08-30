close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Austria, 2025

La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda

La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda

Antonio Sforza
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Austria, 2025

Carlos Sainz ha ottenuto un ottimo risultato nella terza sessione di prove libere prima del GP d'Olanda ed è entrato in lizza per il podio.

Il pilota madrileno ha concluso al quarto posto, battuto solo da George Russell, Oscar Piastri e Lando Norris, quest'ultimo autore del giro più veloce in 1:08.972.

Dietro la Williams c'era Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc, Alex Albon e Lance Stroll, che ha nuovamente superato Fernando Alonso. Isack Hadjar ha completato la top 10.

Franco Colapinto è arrivato ultimo, preceduto dal compagno di squadra Pierre Gasly.

Come si è conclusa la FP3 del GP dei Paesi Bassi?

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Oscar Piastri
3George Russell
4Carlos Sainz
5Max Verstappen
6Charles Leclerc
7Alexander Albon
8Lance Stroll
9Isack Hadjar
10Fernando Alonso
11Liam Lawson
12Yuki Tsunoda
13Gabriel Bortoleto
14Lewis Hamilton
15Oliver Bearman
16Nico Hulkenberg
17Kimi Antonelli
18Esteban Ocon
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

Correlato: Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!

Cosa è successo nelle FP2 del GP d'Olanda?

Fernando Alonso ha disputato un'altra sessione spettacolare, battendo Oscar Piastri e chiudendo alle spalle di Lando Norris nelle FP2 del GP d'Olanda.

Il due volte campione del mondo era a soli 0,087 secondi dalla McLaren, che ha chiuso con il miglior giro in 1:09.890 secondi. Franco Colapinto, nel frattempo, ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, chiudendo in nona posizione.

George Russell è arrivato quarto, seguito da Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto e Nico Hulkenberg. La seconda sessione di venerdì è stata caratterizzata da diverse bandiere rosse a causa di incidenti tra i piloti.

Isack Hadjar, Lance Stroll e Alexander Albon non hanno completato le seconde prove libere a causa di incidenti che li hanno costretti a fermarsi.

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Fernando Alonso
3Oscar Piastri
4George Russell
5Max Verstappen
6Lewis Hamilton
7Yuki Tsunoda
8Charles Leclerc
9Franco Colapinto
10Nico Hulkenberg
11Oliver Bearman
12Kimi Antonelli
13Gabriel Bortoleto
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Carlos Sainz
17Alexander Albon
18Lance Stroll
19Pierre Gasly
20Isack Hadjar

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton Formula 1 Charles Leclerc

Latest News

La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda
GP d'Olanda

La Ferrari migliora con Charles Leclerc; Lewis Hamilton ancora in difficoltà nelle FP3 del GP d'Olanda

  • 1 ora fa
F1 Ferrari Oggi: Russell attacca Hamilton; Brutte notizie per Leclerc; Missione impossibile in Olanda
F1 Ferrari Oggi

F1 Ferrari Oggi: Russell attacca Hamilton; Brutte notizie per Leclerc; Missione impossibile in Olanda

  • Oggi 05:53
F1 Antonelli Oggi: Mercedes parla della sua continuità; si assume la responsabilità dei suoi errori
F1 Antonelli Oggi

F1 Antonelli Oggi: Mercedes parla della sua continuità; si assume la responsabilità dei suoi errori

  • Oggi 05:50
F1 oggi: risultati FP1 e FP2; programma delle qualifiche olandesi
F1 Oggi

F1 oggi: risultati FP1 e FP2; programma delle qualifiche olandesi

  • Oggi 05:47
Orari e canali TV per le qualifiche del GP d'Olanda 2025
GP d'Olanda

Orari e canali TV per le qualifiche del GP d'Olanda 2025

  • Oggi 05:41
Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!
Ferrari

Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!

  • Ieri 21:30
Più notizie

Molto letto

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play