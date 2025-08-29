Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!

La Ferrari ha espresso la sua opinione sull'ultimo errore di Lewis Hamilton all'inizio del weekend del Gran Premio d'Olanda.

Il team principal Fred Vasseur ha rilasciato una curiosa dichiarazione, nel suo stile, in merito al testacoda del sette volte campione del mondo durante la conferenza stampa: "Fin dal primo giro, Lewis era al limite. È stato bello vedere i nostri due piloti spingere così e supportarsi a vicenda.

"Quando si è in difficoltà, è molto importante avere fiducia che entrambe le vetture si riprenderanno. In questo modo possiamo provare diverse opzioni. Speriamo che la pista rimanga asciutta domani, così potremo provare altre soluzioni. Ma ci stiamo avvicinando."

"La sessione mattutina è stata difficile. Nel pomeriggio siamo andati un po' meglio. Siamo un po' indietro, ma siamo sulla strada giusta. Zandvoort è un circuito insidioso per noi. Abbiamo sempre faticato qui nelle ultime tre stagioni e stiamo cercando di capire perché.

Correlato: La MISSIONE IMPOSSIBILE che Lewis Hamilton RICHIEDE alla Ferrari

Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Olanda?

Fernando Alonso ha compiuto un altro miracolo con l'Aston Martin ed è stato la grande sorpresa della prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Olanda 2025 di Formula 1.

Il due volte campione del mondo ha concluso quarto con un tempo di 1:10.841 secondi, battuto solo da Lance Stroll, Oscar Piastri e Lando Norris. È stato il pilota britannico a stabilire il giro più veloce con un tempo di 1:10.278 per dare il via al weekend a Zandvoort.

Alexander Albon ha concluso al quinto posto, davanti a Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Franco Colapinto ha concluso al 18° posto.

La Ferrari si è piazzata appena fuori dalla top 10, con i suoi due piloti al 14° e 15° posto. Inoltre, Kimi Antonelli è uscito di pista ed è rimasto bloccato nella ghiaia, costringendolo al ritiro dalla sessione.

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Lance Stroll 4 Fernando Alonso 5 Alexander Albon 6 Max Verstappen 7 George Russell 8 Carlos Sainz 9 Gabriel Bortoleto 10 Pierre Gasly 11 Liam Lawson 12 Isack Hadjar 13 Nico Hulkenberg 14 Charles Leclerc 15 Lewis Hamilton 16 Yuki Tsunoda 17 Esteban Ocon 18 Franco Colapinto 19 Oliver Bearman 20 Kimi Antonelli

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!