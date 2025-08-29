close global

lewis hamilton, fred vasseur, charles leclerc, ferrari, fia, edit

Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!

Nessuno può credere all'opinione della Ferrari sull'ERRORE di Lewis Hamilton!

Antonio Sforza
lewis hamilton, fred vasseur, charles leclerc, ferrari, fia, edit

La Ferrari ha espresso la sua opinione sull'ultimo errore di Lewis Hamilton all'inizio del weekend del Gran Premio d'Olanda.

Il team principal Fred Vasseur ha rilasciato una curiosa dichiarazione, nel suo stile, in merito al testacoda del sette volte campione del mondo durante la conferenza stampa: "Fin dal primo giro, Lewis era al limite. È stato bello vedere i nostri due piloti spingere così e supportarsi a vicenda.

"Quando si è in difficoltà, è molto importante avere fiducia che entrambe le vetture si riprenderanno. In questo modo possiamo provare diverse opzioni. Speriamo che la pista rimanga asciutta domani, così potremo provare altre soluzioni. Ma ci stiamo avvicinando."

"La sessione mattutina è stata difficile. Nel pomeriggio siamo andati un po' meglio. Siamo un po' indietro, ma siamo sulla strada giusta. Zandvoort è un circuito insidioso per noi. Abbiamo sempre faticato qui nelle ultime tre stagioni e stiamo cercando di capire perché.

Correlato: La MISSIONE IMPOSSIBILE che Lewis Hamilton RICHIEDE alla Ferrari

Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Olanda?

Fernando Alonso ha compiuto un altro miracolo con l'Aston Martin ed è stato la grande sorpresa della prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Olanda 2025 di Formula 1.

Il due volte campione del mondo ha concluso quarto con un tempo di 1:10.841 secondi, battuto solo da Lance Stroll, Oscar Piastri e Lando Norris. È stato il pilota britannico a stabilire il giro più veloce con un tempo di 1:10.278 per dare il via al weekend a Zandvoort.

Alexander Albon ha concluso al quinto posto, davanti a Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Franco Colapinto ha concluso al 18° posto.

La Ferrari si è piazzata appena fuori dalla top 10, con i suoi due piloti al 14° e 15° posto. Inoltre, Kimi Antonelli è uscito di pista ed è rimasto bloccato nella ghiaia, costringendolo al ritiro dalla sessione.

Risultati: FP1 GP d'Olanda

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Lance Stroll
4Fernando Alonso
5Alexander Albon
6Max Verstappen
7George Russell

8Carlos Sainz
9Gabriel Bortoleto
10Pierre Gasly
11Liam Lawson
12Isack Hadjar
13Nico Hulkenberg
14Charles Leclerc
15Lewis Hamilton
16Yuki Tsunoda
17Esteban Ocon
18Franco Colapinto
19Oliver Bearman
20Kimi Antonelli

