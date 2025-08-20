F1 Ferrari Oggi: L'annuncio di Hamilton che fa temere il suo ritiro; Le parole contraddittorie di Leclerc
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di mercoledì 20 agosto 2025 in Formula 1.
La stella della Ferrari, Charles Leclerc, ha sorpreso tutti esprimendo la sua frustrazione durante il Gran Premio d'Ungheria dello scorso weekend. LEGGI DI PIÙ
I fan della Formula 1 analizzano ogni mossa di Lewis Hamilton sui social network. Il sette volte campione, che dal 2025 fatica a trovare la scintilla con la sua Ferrari, si è definito “inutile” durante il weekend del Gran Premio d’Ungheria. LEGGI DI PIÙ
Piero Ferrari, comproprietario della Ferrari ed erede del fondatore Enzo Ferrari, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra sotto la guida di Fred Vasseur. LEGGI DI PIÙ
Ferrari ha suscitato scalpore con un messaggio dichiaratorio su Carlos Sainz e Lewis Hamilton, affermando che lo spagnolo è persino più veloce del sette volte campione del mondo. LEGGI DI PIÙ
