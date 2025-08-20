Le parole contraddittorie di Leclerc sulla Ferrari
Le parole contraddittorie di Leclerc sulla Ferrari
La stella della Ferrari, Charles Leclerc, ha sorpreso tutti esprimendo la sua frustrazione durante il Gran Premio d'Ungheria dello scorso weekend.
Il monegasco ha regalato uno dei momenti più emozionanti al circuito Hungaroring, conquistando la pole position nell’ultima curva, ma il successo in qualifica non si è tradotto in risultati: domenica si è classificato al quarto posto.
Il pilota 27enne era visibilmente irritato durante la gara e ha incolpato il team tramite la radio. “Ho percepito chiaramente ciò di cui avevamo discusso prima della partenza: dovevamo risolvere certe questioni in anticipo. Se continuiamo così, rischiamo di perdere questa gara. Stiamo sprecando troppo tempo”, ha dichiarato con evidente frustrazione.
In seguito ha aggiunto: “È davvero incredibile quanto tutto questo risulti demoralizzante. Abbiamo perso il vantaggio competitivo e avremmo dovuto gestire i problemi in modo diverso. Adesso l’auto è praticamente ingovernabile: sarebbe un miracolo riuscire a salire sul podio.”
Correlato: Urgente: svelato il piano di Lewis Hamilton di lasciare la F1
Leclerc si ritrae dalle critiche alla Ferrari
Dopo il traguardo, Leclerc ha ammesso che le affermazioni espresse in radio erano state fatte senza avere piena consapevolezza di un grave problema che aveva influenzato negativamente le sue prestazioni. “Innanzitutto, mi ritiro dalle parole dette in radio, perché in quel momento credevo si trattasse di una situazione isolata, ma una volta sceso dalla vettura ho appreso molti altri dettagli”, ha spiegato ai media.
“In realtà, il malfunzionamento riguardava il telaio, un aspetto che era al di fuori del nostro controllo. Il problema si è manifestato intorno al giro 40, peggiorando progressivamente fino a farci accumulare uno svantaggio di due secondi, con l’auto che è diventata ingovernabile”, ha aggiunto il pilota.
Questo esito segna un inizio deludente per la stagione, subito prima della pausa estiva, poiché Leclerc non è riuscito a vincere la gara. Attualmente occupa il quinto posto nella classifica del campionato, appena davanti al suo compagno Lewis Hamilton, il quale ha vissuto momenti complicati ai margini di Budapest.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Questa è la vita in Ferrari! L'anno agrodolce di Hamilton
- 25 minuti fa
Le parole contraddittorie di Leclerc sulla Ferrari
- 1 ora fa
Viene svelata la soluzione per salvare Kimi Antonelli
- 2 ore fa
L'annuncio di Hamilton che fa temere il suo ritiro dalla F1
- 2 ore fa
La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton
- 2 ore fa
Le autorità della Ferrari romperanno il silenzio sul fallimento della squadra
- 3 ore fa
Molto letto
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- Ieri 18:00
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto