close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Charles Leclerc

Le parole contraddittorie di Leclerc sulla Ferrari

Le parole contraddittorie di Leclerc sulla Ferrari

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Charles Leclerc

La stella della Ferrari, Charles Leclerc, ha sorpreso tutti esprimendo la sua frustrazione durante il Gran Premio d'Ungheria dello scorso weekend.

Il monegasco ha regalato uno dei momenti più emozionanti al circuito Hungaroring, conquistando la pole position nell’ultima curva, ma il successo in qualifica non si è tradotto in risultati: domenica si è classificato al quarto posto.

Il pilota 27enne era visibilmente irritato durante la gara e ha incolpato il team tramite la radio. “Ho percepito chiaramente ciò di cui avevamo discusso prima della partenza: dovevamo risolvere certe questioni in anticipo. Se continuiamo così, rischiamo di perdere questa gara. Stiamo sprecando troppo tempo”, ha dichiarato con evidente frustrazione.

In seguito ha aggiunto: “È davvero incredibile quanto tutto questo risulti demoralizzante. Abbiamo perso il vantaggio competitivo e avremmo dovuto gestire i problemi in modo diverso. Adesso l’auto è praticamente ingovernabile: sarebbe un miracolo riuscire a salire sul podio.”

Charles Leclerc ha concluso quarto in Ungheria dopo aver iniziato la giornata in pole position
Charles Leclerc ha concluso quarto in Ungheria dopo aver iniziato la giornata in pole position

Correlato: Urgente: svelato il piano di Lewis Hamilton di lasciare la F1

Leclerc si ritrae dalle critiche alla Ferrari

Dopo il traguardo, Leclerc ha ammesso che le affermazioni espresse in radio erano state fatte senza avere piena consapevolezza di un grave problema che aveva influenzato negativamente le sue prestazioni. “Innanzitutto, mi ritiro dalle parole dette in radio, perché in quel momento credevo si trattasse di una situazione isolata, ma una volta sceso dalla vettura ho appreso molti altri dettagli”, ha spiegato ai media.

“In realtà, il malfunzionamento riguardava il telaio, un aspetto che era al di fuori del nostro controllo. Il problema si è manifestato intorno al giro 40, peggiorando progressivamente fino a farci accumulare uno svantaggio di due secondi, con l’auto che è diventata ingovernabile”, ha aggiunto il pilota.

Questo esito segna un inizio deludente per la stagione, subito prima della pausa estiva, poiché Leclerc non è riuscito a vincere la gara. Attualmente occupa il quinto posto nella classifica del campionato, appena davanti al suo compagno Lewis Hamilton, il quale ha vissuto momenti complicati ai margini di Budapest.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Charles Leclerc ha concluso quarto in Ungheria dopo aver iniziato la giornata in pole position
Charles Leclerc ha concluso quarto in Ungheria dopo aver iniziato la giornata in pole position

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton Formula 1 Charles Leclerc Gran Premio d'Ungheria Hungaroring

Latest News

Questa è la vita in Ferrari! L'anno agrodolce di Hamilton
Ferrari

Questa è la vita in Ferrari! L'anno agrodolce di Hamilton

  • 25 minuti fa
Le parole contraddittorie di Leclerc sulla Ferrari
Ferrari

Le parole contraddittorie di Leclerc sulla Ferrari

  • 1 ora fa
Viene svelata la soluzione per salvare Kimi Antonelli
Mercedes

Viene svelata la soluzione per salvare Kimi Antonelli

  • 2 ore fa
L'annuncio di Hamilton che fa temere il suo ritiro dalla F1
Ferrari

L'annuncio di Hamilton che fa temere il suo ritiro dalla F1

  • 2 ore fa
La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton
Ferrari

La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

  • 2 ore fa
Le autorità della Ferrari romperanno il silenzio sul fallimento della squadra
Ferrari

Le autorità della Ferrari romperanno il silenzio sul fallimento della squadra

  • 3 ore fa
Più notizie

Molto letto

F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo

F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo

  • 31 luglio
 Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • Ieri 18:00
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play