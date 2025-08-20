Le parole contraddittorie di Leclerc sulla Ferrari

La stella della Ferrari, Charles Leclerc, ha sorpreso tutti esprimendo la sua frustrazione durante il Gran Premio d'Ungheria dello scorso weekend.

Il monegasco ha regalato uno dei momenti più emozionanti al circuito Hungaroring, conquistando la pole position nell’ultima curva, ma il successo in qualifica non si è tradotto in risultati: domenica si è classificato al quarto posto.

Il pilota 27enne era visibilmente irritato durante la gara e ha incolpato il team tramite la radio. “Ho percepito chiaramente ciò di cui avevamo discusso prima della partenza: dovevamo risolvere certe questioni in anticipo. Se continuiamo così, rischiamo di perdere questa gara. Stiamo sprecando troppo tempo”, ha dichiarato con evidente frustrazione.

In seguito ha aggiunto: “È davvero incredibile quanto tutto questo risulti demoralizzante. Abbiamo perso il vantaggio competitivo e avremmo dovuto gestire i problemi in modo diverso. Adesso l’auto è praticamente ingovernabile: sarebbe un miracolo riuscire a salire sul podio.”

Charles Leclerc ha concluso quarto in Ungheria dopo aver iniziato la giornata in pole position

Leclerc si ritrae dalle critiche alla Ferrari

Dopo il traguardo, Leclerc ha ammesso che le affermazioni espresse in radio erano state fatte senza avere piena consapevolezza di un grave problema che aveva influenzato negativamente le sue prestazioni. “Innanzitutto, mi ritiro dalle parole dette in radio, perché in quel momento credevo si trattasse di una situazione isolata, ma una volta sceso dalla vettura ho appreso molti altri dettagli”, ha spiegato ai media.

“In realtà, il malfunzionamento riguardava il telaio, un aspetto che era al di fuori del nostro controllo. Il problema si è manifestato intorno al giro 40, peggiorando progressivamente fino a farci accumulare uno svantaggio di due secondi, con l’auto che è diventata ingovernabile”, ha aggiunto il pilota.

Questo esito segna un inizio deludente per la stagione, subito prima della pausa estiva, poiché Leclerc non è riuscito a vincere la gara. Attualmente occupa il quinto posto nella classifica del campionato, appena davanti al suo compagno Lewis Hamilton, il quale ha vissuto momenti complicati ai margini di Budapest.

