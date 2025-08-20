L'annuncio di Hamilton che fa temere il suo ritiro dalla F1

I fan della Formula 1 analizzano ogni mossa di Lewis Hamilton sui social network. Il sette volte campione, che dal 2025 fatica a trovare la scintilla con la sua Ferrari, si è definito “inutile” durante il weekend del Gran Premio d’Ungheria.

Ha anche suggerito che la Scuderia italiana potrebbe cercare un altro pilota, alimentando così i timori che il britannico potesse abbandonare la squadra – o persino il motorsport – già prima del 2026.

Contemporaneamente, Hamilton aveva suscitato grande attesa con un criptico messaggio caratterizzato dalla frase “follow the smoke” e dal riferimento “08.08”, facendo sognare i fan ad un annuncio rivoluzionario.

Tuttavia, l’8 agosto trascorse senza il comunicato tanto atteso, rivelando che il pilota, invece, lanciava Almave Humo, l’ultima novità del suo marchio di bevande analcoliche.

Il lancio di Almave mostra che il ritiro era solo un falso allarme

Quando l’annuncio ufficiale fu pubblicato su Instagram, il messaggio recitava: “Nel fumo si nasconde una storia. Presentiamo Almave Humo, un distillato analcolico dal carattere affumicato, realizzato con agave Espadín raccolta ai piedi dei vulcani in Puebla, Messico.”

Utilizzando antiche tecniche di distillazione, originarie della terra del mezcal, Almave Humo offre quella profondità e quel mistero di un autentico distillato affumicato, ma senza alcool. Adatto sia per cene festive che per celebrazioni quotidiane, il prodotto promette di diventare la base ideale per cocktail raffinati ed esperienze piene di autenticità.

La reazione sui social non si fece attendere. Mentre alcuni fan espressero sorpresa e preoccupazione per i inquietanti rumor di un possibile ritiro, altri si mostrarono sollevati dal fatto che la polemica non avesse segnato un addio definitivo.

Personalmente, condivido questo sentimento e spero che, quando il momento di salutare le piste arriverà, Hamilton lo farà in tutta la sua spontaneità, lasciando un segno indelebile nella storia del motorsport.

