Piero Ferrari, comproprietario della Ferrari ed erede del fondatore Enzo Ferrari, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra sotto la guida di Fred Vasseur.

Nonostante questi inconvenienti, Piero Ferrari è fiducioso che la voglia di successo rimanga intatta. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, gli è stato chiesto se percepisse la stessa passione di prima nella squadra. La sua risposta è stata enfatica: "Credo di sì. Lo spirito rimane lo stesso; basta guardare i dipendenti, che provano un profondo orgoglio di appartenere alla Ferrari.

"A Maranello, li vedi ancora in divisa dopo il lavoro, perché far parte di questa famiglia ha un valore inestimabile", ha osservato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

