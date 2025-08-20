F1 Oggi: Sainz è PIÙ VELOCE di Hamilton; Red Bull ATTACCA la Mercedes su Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 20 agosto 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: Red Bull ATTACCA Mercedes a causa dell'italiano; "Pressione indebita". LEGGI DI PIÙ

Piero Ferrari, comproprietario della Ferrari ed erede del fondatore Enzo Ferrari, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra sotto la guida di Fred Vasseur. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: svelata la soluzione per salvare il pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

Ferrari ha suscitato scalpore con un messaggio dichiaratorio su Carlos Sainz e Lewis Hamilton, affermando che lo spagnolo è persino più veloce del sette volte campione del mondo. LEGGI DI PIÙ

