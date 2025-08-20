close global

Viene svelata la soluzione per salvare Kimi Antonelli

Antonio Sforza
È stata svelata la soluzione per far uscire Andrea Kimi Antonelli dalla sua crisi in Formula 1.

In un articolo pubblicato su Motorsport, Helmut Marko, consulente della Red Bull Racing, ha commentato così la situazione del pilota italiano: "Abbiamo parlato brevemente in hotel a Spa e mi ha detto che non si fida della macchina, che perde il controllo quando spinge troppo.

"È più una questione mentale. Sembra che la macchina sia molto critica nel suo range di funzionamento, simile alla nostra. È molto più sensibile in gara. Kimi ha bisogno di tempo per riprendersi.

"Proprio come Liam Lawson ha bisogno di ritrovare la forma alla Racing Bulls. Ma la Mercedes non può permettersi questo lusso", ha commentato.

Correlato: Red Bull ATTACCA la Mercedes su Kimi Antonelli: "Pressione indebita"

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

