Viene svelata la soluzione per salvare Kimi Antonelli
È stata svelata la soluzione per far uscire Andrea Kimi Antonelli dalla sua crisi in Formula 1.
In un articolo pubblicato su Motorsport, Helmut Marko, consulente della Red Bull Racing, ha commentato così la situazione del pilota italiano: "Abbiamo parlato brevemente in hotel a Spa e mi ha detto che non si fida della macchina, che perde il controllo quando spinge troppo.
"È più una questione mentale. Sembra che la macchina sia molto critica nel suo range di funzionamento, simile alla nostra. È molto più sensibile in gara. Kimi ha bisogno di tempo per riprendersi.
"Proprio come Liam Lawson ha bisogno di ritrovare la forma alla Racing Bulls. Ma la Mercedes non può permettersi questo lusso", ha commentato.
Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.
- 1. Oscar Piastri 284 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 187 punti
- 4. George Russell 172 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Esteban Ocon 27 punti
- 11. Fernando Alonso 26 punti
- 12. Lance Stroll 26 punti
- 13. Isack Hadjar 22 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Carlos Sainz 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda 10 punti
- 19. Oliver Bearman 8 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
