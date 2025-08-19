F1 Ferrari Oggi: Hamilton solleva dubbi sul GP d'Olanda; Risponde ai fan sui social media
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 19 agosto 2025 in Formula 1.
Ultimamente Lewis Hamilton ha mostrato un lato più spensierato sui social media. Di recente, ha commentato un TikTok, facendo una battuta ironica sul sette volte campione. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton sta attraversando un periodo difficile in Ferrari. Il pilota britannico si confronta costantemente sia con se stesso sia con le prestazioni dell’auto e, al Gran Premio d’Ungheria, non è riuscito a superare la dodicesima posizione. LEGGI DI PIÙ
Un ex team principal ha rivelato un piano per il ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula 1 dopo una deludente prima stagione in Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Una rottura tra i piloti stellari Lewis Hamilton e Charles Leclerc potrebbe rivelarsi un disastro per la Ferrari la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ
