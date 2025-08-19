Avvertono delle FORTI DIFFERENZE tra Leclerc e Hamilton
Avvertono delle FORTI DIFFERENZE tra Leclerc e Hamilton
Una rottura tra i piloti stellari Lewis Hamilton e Charles Leclerc potrebbe rivelarsi un disastro per la Ferrari la prossima stagione.
Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, Paolo Filisetti, potrebbero sorgere ulteriori difficoltà. Il manager italiano della F1 ha commentato: "Quest'anno, Lewis ha optato per una stabilità posteriore equivalente a quella anteriore, discostandosi a tratti in modo significativo dall'assetto molto più equilibrato preferito dal compagno di squadra, Charles Leclerc.
"All'inizio della stagione, si dava per scontato che i due avrebbero condiviso le preferenze, con stili di guida incentrati sull'anteriore e lasciando all'acceleratore il controllo del posteriore. Tuttavia, la realtà ha mostrato un lato diverso.
"Le nette differenze nelle decisioni di Hamilton e Leclerc mettono a repentaglio lo scambio di dati in garage, poiché è difficile interpretare in modo univoco le esigenze di ciascuno."
Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.
Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.
La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.
- 1. McLaren 559 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 236 punti
- 4. Red Bull Racing 194 punti
- 5. Williams 70 punti
- 6. Aston Martin 52 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 7. Racing Bulls 45 punti
- 9. Haas 35 punti
- 10. Alpine 20 punti
