Hamilton solleva dubbi sul Gran Premio d'Olanda

Lewis Hamilton sta attraversando un periodo difficile in Ferrari. Il pilota britannico si confronta costantemente sia con se stesso sia con le prestazioni dell’auto e, al Gran Premio d’Ungheria, non è riuscito a superare la dodicesima posizione.

Le dichiarazioni sul suo futuro hanno sollevato dubbi sulla sua possibile presenza a Zandvoort dopo la pausa estiva. Il sette volte campione del mondo appare visibilmente provato e sembrava persino aver considerato l’ipotesi di abbandonare la Formula 1, riflettendo un momento di forte stanchezza e incertezza.

Quando ha intrapreso la sua avventura in Ferrari, Hamilton nutriva ambizioni ben diverse per la prima metà della stagione. Oggi non solo è lontano dall’essere in corsa per il campionato, ma i suoi risultati sono decisamente inferiori a quelli del compagno Charles Leclerc, evidenziando un netto divario di performance.

Nel GP ungherese il contrasto è stato totale: mentre Leclerc si è assicurato la pole position, Hamilton non è riuscito a migliorare la sua posizione durante la gara, rimanendo fermo al dodicesimo posto.

Tornerà Hamilton in forma al GP dei Paesi Bassi?

Dopo le qualifiche di sabato, Hamilton ha ammesso di sentirsi "completamente inutile", arrivando a suggerire che Ferrari forse dovrebbe puntare su un altro pilota. La giornata di domenica non ha portato miglioramenti nel suo umore, tanto da ripetere di sentirsi identico al giorno precedente e concludere dicendo: "Non ho altro da dire", mentre esprimeva il desiderio che arrivasse presto la pausa estiva.

Successivamente, quando gli è stato chiesto se confermava la sua partecipazione a Zandvoort per la ripresa del calendario a fine agosto, la sua risposta è risultata poco convincente: "Non vedo l’ora di tornare... Spero di rientrare, sì". In un’altra intervista, Hamilton ha spiegato che intende utilizzare la pausa per tornare più forte, sottolineando come la sua continuità in team non debba essere data per scontata e che la battaglia per migliorare è tuttora aperta. Il pilota britannico, pur riconoscendo le difficoltà attuali, resta determinato a proseguire la sua carriera in Formula 1.

