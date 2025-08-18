Kimi Antonelli Oggi: Ralph Schumacher sottovaluta le capacità; Mercedes fornisce un indizio importante sull'ingaggio di un pilota
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedi 18 agosto 2025 in Formula 1.
Secondo Ralf Schumacher, l'attuale clamore mediatico intorno ad Andrea Kimi Antonelli risulta prematuro. L'ex pilota tedesco ritiene infatti che non sia ancora il momento di definire l'italiano della Mercedes "il nuovo Max Verstappen". LEGGI DI PIÙ
Toto Wolff ha recentemente lasciato intendere che uno dei suoi piloti potrebbe passare a un’altra scuderia di Formula 1 già dal 2026. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: ATTENZIONE: Kimi Antonelli viene salvato in acqua durante le sue vacanze. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: Cosa fa il pilota italiano in vacanza? LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: Max Verstappen si unisce a George Russell e Toto Wolff in estate. LEGGI DI PIÙ
