Verstappen si unisce ad Antonelli, Russell e Wolff in estate

Max Verstappen e Toto Wolff sono stati avvistati insieme la scorsa settimana, quando l'olandese avrebbe stretto amicizia con Toto Wolff, il capo del team austriaco Mercedes. A seguire, anche George Russell ha reso pubblico di essersi goduto le vacanze su un'isola italiana.

Negli ultimi mesi, nel mondo della Formula 1 si sono diffuse voci inarrestabili su un possibile legame tra Verstappen e la Mercedes. Mentre Verstappen è rimasto reticente, George Russell non ha esitato ad annunciare che gareggerà con le Frecce d'Argento la prossima stagione.

Inoltre, si è parlato dell'addio di Christian Horner e, in seguito, di un incontro segreto tra Verstappen e Toto Wolff in Sardegna. Tuttavia, queste speculazioni sono state smentite e oggi sappiamo che Verstappen continuerà a correre con la Red Bull a partire dal 2026.

Con team e piloti che si godono la pausa estiva, la stagione delle vacanze è già iniziata. In questa occasione, Verstappen e Wolff sono stati immortalati insieme in una foto dopo che il primo ha visitato lo yacht del capo austriaco.

Russell, rimasto in silenzio di fronte alle precedenti indiscrezioni, sta ora trascorrendo le sue vacanze su una popolare isola italiana. Non esita a condividere i suoi momenti, il che, come prevedibile, ha generato un bel po' di dibattito sui social media.

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

