Schumacher SOTTOVALUTA le capacità di Antonelli

Secondo Ralf Schumacher, l'attuale clamore mediatico intorno ad Andrea Kimi Antonelli risulta prematuro. L'ex pilota tedesco ritiene infatti che non sia ancora il momento di definire l'italiano della Mercedes "il nuovo Max Verstappen".

Antonelli ha avuto un esordio promettente quest'anno, riuscendo a ritagliarsi una posizione stabile tra il quinto e il decimo posto. Tuttavia, le ultime gare in Europa hanno mostrato un calo nelle sue prestazioni: in diverse competizioni il giovane pilota non è riuscito a conquistare punti, indebolendo la fiducia inizialmente riposta in lui come successore di Lewis Hamilton in Mercedes.

Ralf Schumacher su Antonelli

In un'intervista rilasciata a Bild, Ralf Schumacher, che ha corso per molti anni in Formula 1 con squadre come la Williams, ha commentato l'esordio di Antonelli. L'ex concorrente esprime dubbi sul pieno potenziale dell'italiano, sottolineando come, nonostante il talento evidente, il pilota debba ancora maturare esperienza dopo aver compiuto salti troppo rapidi nelle categorie minori.

Giovane e promettente, Antonelli era spesso paragonato al talento che ha reso celebre Max Verstappen, attuale quadruplice campione del mondo e figura di spicco nello sport. Pur avendo ottenuto, nel 2021, una vettura in grado di competere per il titolo e registrando una serie di successi nelle stagioni successive, il percorso sembra oggi incontrare ostacoli.

Secondo Schumacher, però, confrontare il giovane pilota con Verstappen risulta ancora prematuro: "Sì, è veloce, ma l'auto con cui compete era estremamente complessa. Non lo equiparerei, per ora, al prossimo Max Verstappen."

