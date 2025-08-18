Mercedes fornisce un indizio IMPORTANTE sull'ingaggio di un pilota

Toto Wolff ha recentemente lasciato intendere che uno dei suoi piloti potrebbe passare a un’altra scuderia di Formula 1 già dal 2026.

In particolare, Valtteri Bottas – lasciato da Sauber dopo una stagione 2024 deludente – è tornato in Mercedes in qualità di pilota di riserva. Il finlandese, che indossò i colori Mercedes dal 2017 al 2021 conquistando 10 vittorie e contribuendo ai cinque consecutivi titoli costruttori, non riuscì a trovare continuità durante il suo passaggio ad Alfa Romeo (poi Sauber) dopo essere stato sostituito da George Russell nel 2022, poiché in tre stagioni non riuscì a raggiungere il podio.

Oggi Bottas si configura come una pedina molto ambita nel panorama della Formula 1. Diverse squadre, tra cui Alpine e Cadillac, hanno preso in considerazione l’ipotesi di ingaggiarlo per rafforzare il proprio assetto in vista del 2026.

Toto Wolff ha più volte sottolineato il valore del pilota, affermando: “Valtteri ha sempre fatto parte della famiglia Mercedes. È capace di subentrare con sicurezza nel momento in cui uno dei nostri titolari dovesse andare in difficoltà. Pur essendo un eccellente pilota di riserva, riteniamo che meriti un ruolo da titolare e confidiamo che gli venga offerta quest’opportunità. Restate sintonizzati.”

Dove correrà Bottas nel 2026?

Alpine e Cadillac sembrano attualmente le ipotesi più concrete, ma non sono le uniche opzioni. Con il suo consueto approccio disinvolto, Bottas ha offerto i suoi servizi anche a Red Bull all’inizio dell’anno, in un momento di incertezza riguardo alla formazione della scuderia per la prossima stagione.

Inoltre, Alpine potrebbe decidere di ingaggiarlo per il resto del 2025, a causa delle prestazioni non convincenti di Franco Colapinto, e poi estendere il contratto fino al 2026, anno cruciale per il team di Enstone in virtù delle nuove regolamentazioni.

Durante la sostituzione di Jack Doohan a maggio, Flavio Briatore aveva anticipato alcuni cambiamenti finalizzati a stabilizzare la formazione per la prossima campagna, alimentando voci su un possibile trasferimento immediato di Bottas. Con le sue 10 vittorie alle spalle, il finlandese rappresenta un obiettivo molto interessante per numerosi team, offrendogli svariate opportunità per un ritorno trionfale nella massima categoria del motorsport.

