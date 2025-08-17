ATTENZIONE: Kimi Antonelli viene salvato in acqua durante le sue vacanze
ATTENZIONE: Kimi Antonelli viene salvato in acqua durante le sue vacanze
Un video di TikTok ha rivelato un'avventura inaspettata con protagonista Andrea Kimi Antonelli.
Il giovane pilota italiano si è trovato nei guai durante la sua vacanza in Sardegna quando la sua moto d'acqua è rimasta senza carburante. Fortunatamente, i suoi amici sono intervenuti rapidamente per salvarlo e riportarlo a riva.
Era ora di godersi la vacanza. Il pilota era stato visto divertirsi in Sardegna, una destinazione frequentata anche da personaggi come Max Verstappen, Toto Wolff e George Russell.
Tuttavia, il suo giro in moto d'acqua non è andato come previsto, poiché è rimasto senza carburante in mezzo al mare e ha dovuto essere salvato. L'incidente è stato ripreso in un video, che mostra ancora una volta come i suoi amici siano intervenuti in suo aiuto, generando nuovo fermento sui social media.
Correlato: George Russell conferma la brutta notizia per Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes
Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.
- 1. Oscar Piastri 284 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 187 punti
- 4. George Russell 172 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Esteban Ocon 27 punti
- 11. Fernando Alonso 26 punti
- 12. Lance Stroll 26 punti
- 13. Isack Hadjar 22 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Carlos Sainz 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda 10 punti
- 19. Oliver Bearman 8 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Perché ci saranno due gare il sabato nella stagione 2026 di F1?
- 59 minuti fa
George Russell SI ALZA in piedi sulle decisioni della Mercedes riguardo a Lewis Hamilton
- 1 ora fa
ATTENZIONE: Kimi Antonelli viene salvato in acqua durante le sue vacanze
- 2 ore fa
Quando riprenderà la Formula 1 dopo la pausa estiva del 2025?
- 3 ore fa
A Lewis Hamilton è stato chiesto di abbandonare la sua immagine di "vegano cool" per battere Max Verstappen
- Oggi 13:00
F1 Ferrari oggi: pilota nei guai; dilemma interno; la FIA accusata di fallimento
- Ieri 23:45
Molto letto
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- Ieri 16:30
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- Ieri 17:00
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- Ieri 18:00