ATTENZIONE: Kimi Antonelli viene salvato in acqua durante le sue vacanze

Un video di TikTok ha rivelato un'avventura inaspettata con protagonista Andrea Kimi Antonelli.

Il giovane pilota italiano si è trovato nei guai durante la sua vacanza in Sardegna quando la sua moto d'acqua è rimasta senza carburante. Fortunatamente, i suoi amici sono intervenuti rapidamente per salvarlo e riportarlo a riva.

Era ora di godersi la vacanza. Il pilota era stato visto divertirsi in Sardegna, una destinazione frequentata anche da personaggi come Max Verstappen, Toto Wolff e George Russell.

Tuttavia, il suo giro in moto d'acqua non è andato come previsto, poiché è rimasto senza carburante in mezzo al mare e ha dovuto essere salvato. L'incidente è stato ripreso in un video, che mostra ancora una volta come i suoi amici siano intervenuti in suo aiuto, generando nuovo fermento sui social media.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

1. Oscar Piastri 284 punti

2. Lando Norris 275 punti

3. Max Verstappen 187 punti

4. George Russell 172 punti

5. Charles Leclerc 151 punti

6. Lewis Hamilton 109 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti

8. Alexander Albon 54 punti

9. Nico Hülkenberg 37 punti

10. Esteban Ocon 27 punti

11. Fernando Alonso 26 punti

12. Lance Stroll 26 punti

13. Isack Hadjar 22 punti

14. Pierre Gasly 20 punti

15. Liam Lawson 20 punti

16. Carlos Sainz 16 punti

17. Gabriel Bortoleto 14 punti

18. Yuki Tsunoda 10 punti

19. Oliver Bearman 8 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

