George Russell ha confermato alcune notizie che potrebbero non essere molto positive per Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes.
Il pilota britannico ha rivelato alla stampa i piani del team per il resto della stagione di Formula 1 2025: "Il 95% della squadra è già concentrato sul 2026. Ovviamente, il concept per il prossimo anno sarà completamente diverso.
"Ma servono ancora persone creative e sicure di sé, e che le simulazioni e gli strumenti funzionino correttamente. In fin dei conti, questo è uno sport basato sulle decisioni e sulle persone, perché sono le persone a creare le simulazioni e tutto il resto, e abbiamo bisogno che siano nel posto migliore possibile.
"Certo, questa recente mancanza di prestazioni non è l'ideale, ma la realtà è che il 95% della forza lavoro è già concentrato sul 2026. Quindi, questo gruppo di persone non è nel tipo di circolo vizioso in cui ci si troverebbe normalmente", ha osservato.
Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?
Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.
Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.
L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.
Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.
L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.
Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.
