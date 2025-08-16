close global

﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

Antonio Sforza
Il direttore tecnico della Mercedes, James Allison, sostiene che il disastroso debutto di Kimi Antonelli con il team avrebbe potuto influenzare le sue prestazioni in Formula 1 in questa stagione.

Prima della pausa estiva, Allison ha dichiarato alla stampa: "Ne abbiamo discusso internamente e, sebbene possa sembrare più un pettegolezzo che la realtà, l'incidente di Monza sembra averlo indotto a esitare all'inizio dei weekend.

"Lo abbiamo incoraggiato ad avere fiducia nel suo talento, sottolineando che può fare molto di più di quanto immagini. E man mano che acquisisce sicurezza, sembra più a suo agio durante la giornata", ha commentato.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

