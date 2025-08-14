close global

Composite image of Leclerc, Hamilton and Vasseur all in Ferrari kit with a red background

F1 Ferrari Oggi: Verstappen afferma che Hamilton era spaventato; Lancia un avvertimento sul GP d'Olanda

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 14 agosto 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton potrebbe avere un'opportunità concreta per la stagione 2027, nel bel mezzo di una crisi con la Ferrari nell'attuale campionato. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha ricevuto nuove accuse severe riguardo alle sue performance in Ferrari durante questa stagione, causando tensioni inutili all’interno del team, secondo quanto dichiarato da un noto commentatore della F1. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha vissuto un altro fine settimana deludente al Gran Premio d'Ungheria. Mentre il compagno di Ferrari, Charles Leclerc, lottava con tenacia per un posto sul podio, Hamilton ha concluso la gara fuori dalla zona punti. LEGGI DI PIÙ

Max Verstappen ha dichiarato, dopo il Gran Premio d’Ungheria, che Lewis Hamilton abbia mostrato segni di insicurezza, scatenando così l’indagine della FIA sul pilota olandese. LEGGI DI PIÙ

