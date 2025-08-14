Verstappen dice che Hamilton è un UOMO SPAVENTATO

Max Verstappen ha dichiarato, dopo il Gran Premio d’Ungheria, che Lewis Hamilton abbia mostrato segni di insicurezza, scatenando così l’indagine della FIA sul pilota olandese.

Durante la 29ª curva, Hamilton e Verstappen sono quasi entrati in contatto, quando il quattro volte campione del mondo ha tentato una manovra audace per superare il suo storico rivale, costringendo Hamilton a uscire dalla pista. In una giornata complicata per entrambi – Verstappen si è classificato al nono posto mentre Hamilton al dodicesimo – i commissari hanno deciso di interrogarli al termine della gara per valutare il comportamento di Verstappen. Tuttavia, non sono state riscontrate irregolarità da parte dell’olandese, mentre Hamilton non si è presentato alla convocazione.

In un’intervista post-gara, Verstappen ha espresso il suo disappunto per essere stato chiamato a comparire, nonostante non si sia verificato alcun contatto effettivo durante la competizione. "È deludente doversi presentare davanti ai commissari dopo la gara," ha commentato il pilota. "Avrebbero potuto esaminare la questione direttamente in pista; non capisco perché dobbiamo essere convocati." Inoltre, ha sottolineato come l’uscita forzata di Hamilton dalla pista sia stata una reazione istintiva al momento del quasi contatto: "Mi sono avvicinato alla sua vettura e lui, spaventato, ha perso il controllo. Non capisco davvero cosa sia successo."

Max Verstappen batte Lewis Hamilton per il campionato del 2021

Hamilton vs Verstappen si riaccende

La rivalità tra Hamilton e Verstappen continua a far parlare di sé, soprattutto dopo la storica battaglia per il titolo mondiale nel 2021, stagione in cui Verstappen ha conquistato il campionato con una svolta decisiva nell’ultima gara, in una stagione punteggiata da combattimenti accesi e scontri tra i due.

Da allora, Verstappen ha vissuto un periodo di dominio in Formula 1, vincendo ben tre titoli consecutivi, mentre Hamilton ha potuto aggiudicarsi solo due vittorie. Nel 2025, comunque, entrambi sono lontani dalla lotta per il titolo, a causa del predominio della McLaren, mentre sia Red Bull che Ferrari incontrano difficoltà a competere per le vittorie.

Dopo le qualifiche in Ungheria, Hamilton ha persino suggerito che il suo team valutasse una sua sostituzione, data la sua attuale sesta posizione in campionato senza alcun podio. Pur non essendo intervenuto durante l’incontro dei commissari per contestare Verstappen, questo episodio alimenta il sospetto che, alla luce dei recenti risultati deludenti, il pilota britannico possa essere meno impegnato nella sfida della Formula 1, nonostante continui a nutrire una profonda passione per le corse.

