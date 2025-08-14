Hamilton lancia un avvertimento sul GP d'Olanda

Lewis Hamilton ha vissuto un altro fine settimana deludente al Gran Premio d'Ungheria. Mentre il compagno di Ferrari, Charles Leclerc, lottava con tenacia per un posto sul podio, Hamilton ha concluso la gara fuori dalla zona punti.

Il sette volte campione del mondo ammette di attraversare un periodo difficile e, al termine della prova, ha lasciato intendere che potrebbero essere in arrivo dei cambiamenti significativi. Pur essendosi unito a Ferrari con l'ambizione di conquistare l’ottavo titolo mondiale, la stagione non ha mantenuto le aspettative, segnalandosi fin dall’inizio come un percorso lungo e costellato di ostacoli, soprattutto per la mancanza di vittorie.

Con la McLaren che domina in ogni comparto, il rendimento personale di Hamilton non ha soddisfatto le aspettative. Dopo un ulteriore weekend frustrante in Ungheria, il pilota si è mostrato visibilmente abbattuto, tanto da insinuare che la Ferrari potrebbe dover rivedere la linea dei propri piloti in vista di una possibile evoluzione della strategia.

Hamilton devastato dopo le qualifiche in Ungheria

Sabato, Hamilton non è riuscito a raggiungere la Q3, terminando con la dodicesima posizione in griglia, mentre Leclerc si è assicurato la pole position. Al termine della sessione, il britannico si è auto-criticato definendo la sua prestazione "del tutto inutile" e suggerendo che, forse, la Scuderia dovrebbe riconsiderare le scelte effettuate per la formazione del team.

La situazione non è migliorata in gara, domenica, con Hamilton che ha concluso ancora in dodicesima posizione e, di conseguenza, senza punti. Nonostante l’amara delusione, il pilota ha promesso di dare il massimo nel prossimo Gran Premio a Zandvoort, mostrando la volontà di risollevarsi e tornare a competere con più determinazione.

Il pilota quarantenne è convinto che la pausa estiva rappresenterà un’occasione preziosa per ricaricare le energie e tornare al massimo livello competitivo.

"Approfitterò delle vacanze estive per riprendermi, ricaricare le batterie e tornare con ancor più grinta", ha dichiarato con determinazione ai media in Ungheria. Pur riconoscendo di non aver ancora raggiunto il suo livello ideale, insiste sul fatto che la battaglia è tutt'altro che finita e chiede che non si escluda la sua presenza tra le ambizioni future della scuderia.

