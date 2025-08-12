F1 Oggi: NUOVO attacco ad Hamilton; Il controverso messaggio di Antonelli a Russell
GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 12 agosto 2025 in Formula 1.
Diversi media stanno sottolineando la clausola speciale nel contratto di Lewis Hamilton che gli consente di mantenere il controllo assoluto sul suo futuro con la squadra. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: Il problema principale dell'italiano alla Mercedes: "Troppi dubbi". LEGGI DI PIÙ
Un nuovo attacco a Lewis Hamilton ha affermato che il pilota della Ferrari dovrà scegliere tra ritirarsi o rimanere impegnato. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: punta il dito contro il colpevole della sua crisi con la Mercedes. LEGGI DI PIÙ
