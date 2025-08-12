Il problema principale di Kimi Antonelli in Mercedes: "Troppi dubbi"
Il problema principale di Kimi Antonelli in Mercedes: "Troppi dubbi"
Andrea Kimi Antonelli ha parlato di uno dei suoi principali problemi in Mercedes per la stagione 2025 di Formula 1.
In un'intervista con Crash.net, il pilota italiano ha dichiarato quanto segue sui suoi primi mesi nella massima serie: "Penso che in alcuni weekend il mio approccio sia stato persino troppo conservativo, perché cerco di fare più chilometri possibile per imparare il più possibile.
"È come avere un blocco, e sento di non essere riuscito a liberare tutto il mio potenziale per questo motivo. Ora che ho vissuto la situazione più da vicino, sto cercando di adottare un approccio diverso ed esplorare di più i limiti.
"Se commetto un errore, va bene. Finché avrò una migliore comprensione dei limiti della vettura e di quanto posso spingerla, mi aiuterà in futuro. Ma nella mia situazione attuale, non so ancora quanto ancora la macchina possa dare.
"So che può darmi molto di più, ma non so quanto. Quindi quello che sto cercando di fare ora è esplorare meglio questo limite. Un approccio leggermente meno conservativo e cercare di spingere di più per arrivare più preparato alle qualifiche, perché ultimamente mi sento come se mi fossi presentato alle qualifiche con troppi dubbi." ha commentato.
Correlato: Il controverso messaggio di Kimi Antonelli a George Russell
Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.
Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.
La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.
- 1. McLaren 559 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 236 punti
- 4. Red Bull Racing 194 punti
- 5. Williams 70 punti
- 6. Aston Martin 52 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 7. Racing Bulls 45 punti
- 9. Haas 35 punti
- 10. Alpine 20 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Le ultime sul futuro di Antonelli e Russell in Mercedes
- 27 minuti fa
Leclerc, deluso e frustrato dalla Ferrari
- 1 ora fa
Hamilton viene paragonato a Messi, MALE!
- 2 ore fa
Kimi Antonelli punta il dito contro il colpevole della sua crisi Mercedes
- 3 ore fa
Hamilton costretto al ritiro dopo la lite con Verstappen
- 3 ore fa
NUOVO attacco a Lewis Hamilton: "Deve decidere di appendere il casco al chiodo"
- 3 ore fa
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Kimi Antonelli Oggi: E le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026; nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin
- Ieri 01:24
Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026
- 5 agosto
Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio
- 26 luglio
Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari
- 5 agosto