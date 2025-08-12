Andrea Kimi Antonelli ha parlato di uno dei suoi principali problemi in Mercedes per la stagione 2025 di Formula 1.

In un'intervista con Crash.net, il pilota italiano ha dichiarato quanto segue sui suoi primi mesi nella massima serie: "Penso che in alcuni weekend il mio approccio sia stato persino troppo conservativo, perché cerco di fare più chilometri possibile per imparare il più possibile.

"È come avere un blocco, e sento di non essere riuscito a liberare tutto il mio potenziale per questo motivo. Ora che ho vissuto la situazione più da vicino, sto cercando di adottare un approccio diverso ed esplorare di più i limiti.

"Se commetto un errore, va bene. Finché avrò una migliore comprensione dei limiti della vettura e di quanto posso spingerla, mi aiuterà in futuro. Ma nella mia situazione attuale, non so ancora quanto ancora la macchina possa dare.

"So che può darmi molto di più, ma non so quanto. Quindi quello che sto cercando di fare ora è esplorare meglio questo limite. Un approccio leggermente meno conservativo e cercare di spingere di più per arrivare più preparato alle qualifiche, perché ultimamente mi sento come se mi fossi presentato alle qualifiche con troppi dubbi." ha commentato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

