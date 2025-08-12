Kimi Antonelli punta il dito contro il colpevole della sua crisi Mercedes
Kimi Antonelli punta il dito contro il colpevole della sua crisi Mercedes
Andrea Kimi Antonelli ha individuato il vero colpevole della sua crisi in Mercedes.
In un'intervista con Crash.net, il pilota italiano ha parlato delle sue difficoltà nella stagione 2025 di Formula 1: "Quando la macchina era un po' più impegnativa, è stato difficile per me liberarmi. Ed è stato difficile per me trovare la fiducia necessaria per spingermi al limite.
"Quindi, in questo momento, è importante anche trovare fiducia e avere davvero fiducia nella macchina, anche quando è più difficile. Penso che nelle gare in cui la macchina è andata davvero bene, come le qualifiche a Miami, Suzuka, e soprattutto in Canada, ho avuto fiducia nella vettura e sono riuscito ad arrivare quasi alla partenza.
"Sento che il mio ritmo di gara è migliorato notevolmente in questa prima metà della stagione. In gara, mi sento molto più rilassato e percepisco il limite e quanto la macchina e le gomme possano darmi molto più rapidamente.
"Ma anche perché la macchina è più pesante, il grip è un po' inferiore, quindi slitta un po' di più. Quindi è anche più facile percepire dov'è il limite", ha osservato.
Correlato: Il problema principale di Kimi Antonelli in Mercedes: "Troppi dubbi"
Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.
- 1. Oscar Piastri 284 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 187 punti
- 4. George Russell 172 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Esteban Ocon 27 punti
- 11. Fernando Alonso 26 punti
- 12. Lance Stroll 26 punti
- 13. Isack Hadjar 22 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Carlos Sainz 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda 10 punti
- 19. Oliver Bearman 8 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Le ultime sul futuro di Antonelli e Russell in Mercedes
- 27 minuti fa
Leclerc, deluso e frustrato dalla Ferrari
- 1 ora fa
Hamilton viene paragonato a Messi, MALE!
- 2 ore fa
Kimi Antonelli punta il dito contro il colpevole della sua crisi Mercedes
- 3 ore fa
Hamilton costretto al ritiro dopo la lite con Verstappen
- 3 ore fa
NUOVO attacco a Lewis Hamilton: "Deve decidere di appendere il casco al chiodo"
- 3 ore fa
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Kimi Antonelli Oggi: E le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026; nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin
- Ieri 01:24
Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026
- 5 agosto
Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio
- 26 luglio
Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari
- 5 agosto