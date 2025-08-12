Andrea Kimi Antonelli ha individuato il vero colpevole della sua crisi in Mercedes.

In un'intervista con Crash.net, il pilota italiano ha parlato delle sue difficoltà nella stagione 2025 di Formula 1: "Quando la macchina era un po' più impegnativa, è stato difficile per me liberarmi. Ed è stato difficile per me trovare la fiducia necessaria per spingermi al limite.

"Quindi, in questo momento, è importante anche trovare fiducia e avere davvero fiducia nella macchina, anche quando è più difficile. Penso che nelle gare in cui la macchina è andata davvero bene, come le qualifiche a Miami, Suzuka, e soprattutto in Canada, ho avuto fiducia nella vettura e sono riuscito ad arrivare quasi alla partenza.

"Sento che il mio ritmo di gara è migliorato notevolmente in questa prima metà della stagione. In gara, mi sento molto più rilassato e percepisco il limite e quanto la macchina e le gomme possano darmi molto più rapidamente.

"Ma anche perché la macchina è più pesante, il grip è un po' inferiore, quindi slitta un po' di più. Quindi è anche più facile percepire dov'è il limite", ha osservato.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

