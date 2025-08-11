F1 Ferrari Oggi: L'ammissione chiave di Leclerc; Hamilton accenna al ritiro
F1 Ferrari Oggi: L'ammissione chiave di Leclerc; Hamilton accenna al ritiro
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedi 11 agosto 2025 in Formula 1.
Sebastian Vettel, una vera leggenda della Formula 1, ha recentemente festeggiato sui suoi social la sua prima vittoria in Ferrari, indossando il celebre rosso della Scuderia. LEGGI DI PIÙ
Il pilota Ferrari di Formula 1, Charles Leclerc, ha dichiarato di non escludere la possibilità di disputare la stagione 2025 con la Scuderia, nonostante terminare più in basso nella classifica dei costruttori potrebbe sembrare vantaggioso. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha trascorso un pomeriggio da dimenticare al Hungaroring. LEGGI DI PIÙ
Hamilton, Antonelli e le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton è stato ripreso mentre strappava un gadget Ferrari a un tifoso durante un evento organizzato in vista del Gran Premio d'Ungheria. LEGGI DI PIÙ
