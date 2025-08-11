Hamilton commette un'azione senza precedenti contro un tifoso della Ferrari al GP d'Ungheria

Lewis Hamilton è stato ripreso mentre strappava un gadget Ferrari a un tifoso durante un evento organizzato in vista del Gran Premio d'Ungheria.

Da quando il pilota ha indossato i colori Ferrari all'inizio dell'anno, l'entusiasmo dei tifosi non è mai venuto meno. Migliaia di appassionati si sono radunati a Maranello per accogliere il sette volte campione del mondo, dimostrando un affetto e un sostegno che vanno ben oltre le difficoltà vissute in stagione.

Nonostante un percorso agonistico deludente, la fedeltà dei sostenitori rimane intatta. Durante il weekend in Ungheria, centinaia di fan si sono diretti verso l'area riservata agli appassionati per incontrare di persona il pilota quarantenne.

In un momento di grande partecipazione, Hamilton e il compagno Charles Leclerc hanno sorpreso tutti distribuendo gadget Ferrari: i due hanno lanciato cappellini al pubblico, contribuendo a creare un'atmosfera vibrante ed entusiasta. Tuttavia, un tifoso ha fatto esperienza di un destino diverso, quando un video, ormai virale sui social, lo ritrae mentre il campione si affretta a strappargli via un cappellino, ribadendo così il suo controllo sulla situazione.

Hamilton fatica in Ungheria

A Budapest, le cose non sono andate per il verso giusto per Hamilton, che ha subito ancora una volta un'eliminazione precoce durante le qualifiche del sabato, evidenziando le problematiche affrontate in pista.

Dopo la sessione di Q2, il pilota ha espresso la sua frustrazione a Riccardo Adami tramite radio, commentando con un tono amareggiato: "ogni volta, sempre di più". Con l'animo abbattuto, Hamilton ha lasciato l'auto e si è diretto verso il garage Ferrari, concedendosi un momento per autografare il cappellino di un giovane tifoso presente.

In parallelo, Charles Leclerc ha offerto prestazioni di alto livello, superando le aspettative e raggiungendo la sessione Q3, conquistando con determinazione la pole position e superando perfino i McLaren. Il giovane pilota, di 27 anni, sembrava incredulo per il successo ottenuto, mentre la situazione difficile di Hamilton in pista continuava a pesare, lasciando un retrogusto amaro a una tappa Ferrari segnata da ulteriori ostacoli.

