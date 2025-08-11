Il ricordo di Vettel e della Ferrari evidenzia il fallimento di Hamilton
Sebastian Vettel, una vera leggenda della Formula 1, ha recentemente festeggiato sui suoi social la sua prima vittoria in Ferrari, indossando il celebre rosso della Scuderia. In un post personale su Instagram, il tetracampeggio ha voluto evidenziare una debolezza nel suo nuovo compagno di squadra, Lewis Hamilton, insinuando che il debutto del britannico con i colori rossi non stia ancora all’altezza delle aspettative e richieda ulteriori miglioramenti per competere ai massimi livelli.
Nonostante si sia ritirato dal vertice del motorsport nel 2022, Vettel continua a condividere con entusiasmo i momenti più importanti della sua carriera. Con grande affetto, ricorda il memorabile trionfo al Gran Premio della Malesia del 2015, vittoria che rappresentò non solo un sollievo nell'affrontare una nuova sfida, ma anche la realizzazione di un sogno tanto atteso.
La stagione in Ferrari ha regalato a Vettel altri tredici successi, pur non permettendogli di conquistare il titolo mondiale, diversamente dai giorni di gloria in Red Bull. La vittoria in Malesia, essendo soltanto la sua seconda gara con la Scuderia italiana, venne interpretata da molti come un segnale del potenziale simile che ci si aspettava di vedere in Hamilton in questa stagione.
Purtroppo, il debutto di Hamilton col rosso non ha saputo mantenere le promesse iniziali. Finora il pilota britannico ha raggiunto un solo podio, contando esclusivamente la vittoria routinaria nella gara sprint del Gran Premio di Cina. Dopo quattordici round, il veterano Vettel appare visibilmente scoraggiato, ritenendo che quel singolo successo non basti, almeno per ora, a giustificare la scelta fatta a Maranello.
Il trionfo di Hamilton non basta
Tristemente, Hamilton sembra aver seguito lo stesso percorso di altri piloti sedotti dal sogno rossonero. Vettel, giunto a Maranello con l’ambizione di riconquistare il titolo, si è fermato al secondo posto nelle stagioni 2017 e 2018. Sebbene l’egemonia britannica, consolidata dal dominio della Mercedes, abbia influito notevolmente sui risultati, l’incertezza persiste. Anche Fernando Alonso, bicampeone, ha vissuto un’esperienza simile senza riuscire a portare a casa il titolo con i colori rossi.
