Hamilton accenna al ritiro dalla F1!

Lewis Hamilton ha trascorso un pomeriggio da dimenticare al Hungaroring.

Al termine della sessione, la sua frustrazione è emersa chiaramente, tanto che l’ex campione ha asserito senza mezzi termini che la Ferrari dovrebbe riconsiderare le proprie scelte in termini di piloti. Dopo una rimonta promettente in Belgio, che gli aveva valso il titolo di “Driver of the Day”, l’idea di trascorrere un altro bel weekend in Ungheria, proprio prima della pausa estiva, sembrava infatti all’altezza delle aspettative.

Con Charles Leclerc partente dalla pole position, tutto pareva sotto controllo per la Scuderia. Tuttavia, le cose hanno preso una piega ben diversa per Hamilton: il sette volte campione mondiale ha subito un clamoroso incidente in Q2, concludendo in dodicesima posizione, mentre il compagno di squadra rubava i riflettori a Budapest.

Collasso totale

Sebbene Hamilton sia conosciuto per le sue reazioni emotive al termine di ogni sessione, questa volta il suo disappunto è stato evidente anche davanti alle telecamere di Sky Sports. In radio ha commentato, con evidente frustrazione, "Sempre la stessa storia".

Non risparmiandosi autoincriminazioni, ha ammesso: "È sempre colpa mia. Mi sento completamente inutile, mentre il team sta facendo bene – la vettura è capace di raggiungere la pole." Infine, ha sottolineato che forse era giunto il momento di rivedere la scelta dei piloti, affermando: "Forse sarebbe il caso di provare con un altro pilota." Queste dichiarazioni riflettono la profonda frustrazione del pilota e fanno sorgere interrogativi sul suo futuro in competizione.

