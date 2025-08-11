Hamilton riceve una spinta dopo l'ammissione chiave di Leclerc

Il pilota Ferrari di Formula 1, Charles Leclerc, ha dichiarato di non escludere la possibilità di disputare la stagione 2025 con la Scuderia, nonostante terminare più in basso nella classifica dei costruttori potrebbe sembrare vantaggioso.

Quando la Formula 1 ha ripreso la campagna 2025 al Gran Premio d’Australia a marzo, le aspettative erano altissime intorno al nuovo compagno di squadra, il sette volte campione Lewis Hamilton. L’ex pilota Mercedes aveva fatto il salto nella squadra italiana con l’obiettivo di ottenere grandi successi, ma durante la pausa estiva Hamilton non è riuscito a vincere una gara, mentre la Ferrari si trova appena 24 punti avanti rispetto al suo ex team.

Con tutta sincerità, la Scuderia avrà fortuna se riuscirà a mantenersi in seconda posizione nella classifica dei costruttori a dicembre, soprattutto ora che Hamilton ha già ribadito come priorità affinché la monoposto del 2026 risponda meglio alle sue esigenze. Durante una recente conferenza stampa della FIA al Gran Premio d’Ungheria, Leclerc ha illustrato le ragioni per mantenere vive le speranze per il prosieguo della stagione. Alla domanda se preferisse finire secondo nella classifica dei team anziché terzo — pur comportando meno tempo in galleria aerodinamica nel 2026 — il pilota monegasco ha chiarito che le priorità sono ben definite.

Leclerc ha spiegato che la Ferrari non intende abbandonare la lotta nel 2025, condizione che potrebbe permettere a lui e a Hamilton di salire più volte sul podio man mano che la stagione progredisce. "Sono convinto che finire al secondo posto sia meglio che al terzo", ha affermato. "Certo, il tempo in galleria conta, ma non è una preoccupazione che ci blocchi. Quando siamo in pista, l’unico obiettivo è raggiungere il massimo risultato possibile e, solo dopo, valuteremo quante ore avremo a disposizione per le prove."

Il compagno di Ferrari di Hamilton pronto a sacrificarsi per il 2026

Le normative attuali prevedono che il tempo assegnato in galleria aerodinamica sia distribuito secondo una scala variabile di test. Questa regola, introdotta nel 2021 in linea con le restrizioni di costo, implica che i team classificati più in basso ricevano più ore per condurre le essenziali prove in galleria. Tuttavia, Leclerc ha sottolineato che la Ferrari non è disposta ad accontentarsi di un piazzamento inferiore al secondo solo per guadagnare ulteriore tempo per le prove. "Il nostro obiettivo è raggiungere la posizione più alta possibile. Finire al secondo è una delle nostre mete, ma l’importante è tornare presto a vincere gare. Indipendentemente dalla posizione finale, lavoreremo da quel punto e poi valuteremo le ore in galleria disponibili per il prossimo anno", ha spiegato il pilota.

Se il team di Maranello punta davvero a una ripresa nelle fasi finali della stagione 2025, i tifosi potrebbero presto vedere Hamilton affiancare Leclerc sul podio dopo qualche Gran Premio. Nella sua stagione d’esordio, il miglior risultato per Hamilton è stato un quarto posto, mentre Leclerc, nonostante le difficoltà, ha già scalato il podio in cinque occasioni, condividendo questi successi con piloti di spicco come Lando Norris e Oscar Piastri.

