Hamilton ha SCIOCCATO Horner mentre aumentano le voci sulla Ferrari

Lewis Hamilton ha dichiarato di voler restare al di fuori della controversia che attualmente divide il paddock, incentrata sull'esonero di Christian Horner, ex direttore della Red Bull.

Horner, che ha guidato il team per vent’anni conducendolo a collezionare 14 titoli, è stato esonerato all'inizio del mese. Il britannico è stato rimosso dalla carica all'inizio di questo mese

La Red Bull ha optato per sostituire Horner con l’ex responsabile dei Racing Bulls, Laurent Mekies, in risposta a una serie di risultati deludenti negli ultimi 18 mesi. Il team, un tempo dominante in griglia e ora quarto nel campionato costruttori, punta a riconquistare coesione e competitività, mentre cerca di dimostrare a Max Verstappen, la sua stella, che la monoposto resta in grado di reggere la sfida.

Il futuro di Horner appare incerto. Il veterano 51enne è stato associato a un possibile passaggio ad Alpine o Ferrari, dove l’attuale team principal, Fred Vasseur, vedrà scadere il contratto alla fine del 2025. Sia Hamilton che il compagno di pista Charles Leclerc hanno espresso il loro sostegno a Vasseur, nonostante le difficoltà che Ferrari sta attraversando; tuttavia, il futuro di Vasseur per la stagione 2026 rimane ancora incerto.

Durante il Gran Premio del Belgio, quando gli è stato chiesto del licenziamento di Horner, Hamilton ha spiegato che, al di fuori dei weekend di gara, preferisce non concentrarsi sulle notizie della Formula 1, dedicandosi esclusivamente al proprio team. "Quando non sono in pista, non seguo troppo da vicino ciò che accade nella F1, a eccezione delle vicende interne al nostro gruppo", ha dichiarato alla stampa belga. "Quindi, né mi ha sorpreso né mi ha lasciato perplesso. Quando si cambia il direttore o chi guida un’organizzazione, è naturale che vengano introdotte nuove idee e si registrino alcuni cambiamenti, un processo che richiede tempo."

Christian Horner è stato sostituito da Laurent Mekies alla Red Bull

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Perché Horner è stato esonerato dalla Red Bull?

La stagione 2025 per la Red Bull si è rivelata disastrosa. Ad esempio, Yuki Tsunoda ha totalizzato solo sette punti con l'RB21 dopo 11 weekend di gara. Anche Verstappen, nonostante il suo immenso talento e i quattro titoli mondiali, ha conquistato soltanto due vittorie in pista. Una sorprendente rimonta a Spa e la vittoria nello sprint hanno però riacceso la speranza che il pilota olandese possa difendere il titolo mondiale.

Nonostante il recente miglioramento, la serie di risultati deludenti ha alimentato voci sulla continuità di Verstappen nel team. Il pilota ha ribadito la sua volontà di rimanere con la Red Bull, purché venga messa a disposizione una monoposto competitiva. Allo stesso tempo, l’esonero di Horner potrebbe essere l’ultima mossa del team per rinnovare l’immagine e convincere Verstappen a rispettare il contratto, in scadenza nel 2028.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato