Kimi Antonelli Oggi: il perdente se Verstappen sceglie la Mercedes; Il campione di F1 chiede di andarsene

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 21 luglio 2025 in Formula 1.

Alpine starebbe valutando l’ipotesi di affidarsi a una stella della Mercedes in Formula 1 per sostituire uno dei propri piloti in crisi. LEGGI DI PIÙ

Una nuova ipotesi prevede l’ingresso di Max Verstappen in Mercedes al fianco di George Russell, un’idea sostenuta dal campione di F1 Jenson Button. Tale mossa implicherebbe l’esclusione del giovane Andrea Kimi Antonelli, segnalando un possibile cambio di rotta per uno dei team più iconici della Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Il futuro di Max Verstappen resta uno degli argomenti più dibattuti in Formula 1. L'ex pilota Juan Pablo Montoya suggerisce che vi siano forti possibilità che Verstappen possa valutare un passaggio in Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Tras una breve pausa nel calendario, la Formula 1 ritorna questo weekend a Spa-Francorchamps per la tredicesima tappa della stagione, il Gran Premio del Belgio. LEGGI DI PIÙ

