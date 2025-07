Il campione di F1 chiede ad Antonelli di andarsene dalla Mercedes

Una nuova ipotesi prevede l’ingresso di Max Verstappen in Mercedes al fianco di George Russell, un’idea sostenuta dal campione di F1 Jenson Button. Tale mossa implicherebbe l’esclusione del giovane Andrea Kimi Antonelli, segnalando un possibile cambio di rotta per uno dei team più iconici della Formula 1.

Sia Russell che Toto Wolff hanno confermato gli studi condotti da Mercedes su Verstappen, scatenando un acceso dibattito riguardo il futuro del tetracampeonato mondiale. La vicenda, infatti, alimenta le speculazioni e le discussioni tra gli appassionati, in attesa di nuove conferme che possano definire i contorni di una possibile rivoluzione nelle scuderie.

Nel corso del dibattito sull’eventuale passaggio di Verstappen in Mercedes, sono sorte anche preoccupazioni riguardanti il futuro di Russell. Negli ultimi mesi i due hanno acceso una rivalità, nata in Qatar e recentemente riacutizzata a Barcellona. Nonostante il clima di competizione, Button è convinto che Mercedes debba poter contare su due piloti d’élite e che l’accoppiata Russell-Verstappen rappresenterebbe l’asset ideale per consolidare la squadra.

«I migliori del mondo devono saper far funzionare questa combinazione», ha dichiarato Button durante il programma The Chris Moyles Show su Radio X. «La situazione per George è particolarmente delicata, dato che è in forma smagliante e ha dimostrato una competitività straordinaria, come ben si ricorda dalle prestazioni contro Lewis Hamilton negli ultimi anni. Possiede tutte le carte in regola per contendersi il titolo mondiale.»

«Sostituire Max con George mi sembra una scelta discutibile. Pur contando sul giovane Kimi Antonelli, 18enne dotato di potenziale, è ancora troppo presto per scommettere su di lui in maniera definitiva. Al contrario, George ha già dimostrato il suo valore in pista e in questa nuova era della Formula 1 è indispensabile avere due veri protagonisti. Con i numerosi cambiamenti regolamentari e le innovazioni previste per il prossimo anno, credo che l’accostamento Russell-Verstappen possa offrire una base molto più solida al team.»

Verstappen si trasferirà alla Mercedes?

Nonostante il recente calo di rendimento della Red Bull, Button resta convinto che Verstappen si trovi di fronte a un bivio cruciale e che un eventuale passaggio in Mercedes non garantirebbe da solo il successo nel campionato. Il pilota olandese ha infatti ottenuto risultati eccezionali con la scuderia attuale, che nel corso degli anni gli ha offerto innumerevoli opportunità per esprimere il proprio talento.

La monoposto sembra essere stata praticamente progettata su misura per lui, permettendogli di esprimere il massimo del suo potenziale. Nessun altro pilota potrebbe raggiungere prestazioni equivalenti in un veicolo poco calibrato sul suo stile: mentre in Red Bull si piazza regolarmente tra i primi tre o quattro, in un’altra scuderia potrebbe addirittura ritrovarsi al diciottesimo posto. Se decidesse di passare in Mercedes, la situazione cambierebbe radicalmente, poiché non disporrebbe di una vettura sviluppata appositamente per lui. Resta, dunque, da vedere se questa scelta si rivelerà vincente.

