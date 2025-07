URGENTE: dicono che Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari!

Il giornalista di Formula 1, Will Buxton, ha ipotizzato che Lewis Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari prima della scadenza del suo contratto attuale, qualora si concretizzi un cambiamento tanto atteso.

Buxton spiega che un eventuale cambio nella direzione aggiungerebbe solo tensioni superflue nel rapporto tra il team di Maranello e il pilota di punta: “Uno dei motivi principali che ha spinto Lewis a scegliere la Ferrari non è stato solo il desiderio di correre sotto i colori della Scuderia, ma anche l’occasione di tornare a lavorare con Fred Vasseur, il quale lo ha guidato al successo nelle categorie minori”, ha dichiarato il giornalista durante il podcast Sports Agents.

Inoltre, ha sottolineato: “Lewis nutre una profonda stima per Vasseur e ripone in lui una fiducia totale. Se venisse sostituito da Christian Horner, dubito che il pilota continui a difendere i colori rossi per molto tempo.”

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

