La Ferrari incolpa Fernando Alonso per il fallimento di Lewis Hamilton

La Ferrari ha indicato Fernando Alonso come una delle possibili spiegazioni del pessimo risultato di Lewis Hamilton all'ultimo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.

Lewis Hamilton ha concluso quarto al Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, eguagliando il suo miglior risultato con la Ferrari. Tuttavia, la giornata è stata rovinata da un guasto al GPS della sua impressionante monoposto rossa, che ha complicato ulteriormente la strategia in condizioni meteorologiche variabili, secondo il team principal Frédéric Vasseur.

Vasseur ha dichiarato ai media, tra cui GPFans, quanto segue: "Era come guidare al buio, senza sapere esattamente dove si trovasse la macchina. Fernando Alonso si è fermato prima di noi e in alcune curve stava già facendo registrare tempi migliori rispetto ai piloti che non avevano ancora effettuato il pit stop.

"In questo tipo di situazioni, aspettare significa sempre perdere, poiché prendere decisioni al pit stop richiede una comunicazione costante e un'esecuzione precisa."

Correlato: L'enorme vantaggio che avrà la Ferrari per il resto del 2025

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato