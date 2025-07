Previsioni meteo per il GP del Belgio: ultime da Spa

Tras una breve pausa nel calendario, la Formula 1 ritorna questo weekend a Spa-Francorchamps per la tredicesima tappa della stagione, il Gran Premio del Belgio.

Dopo il caos vissuto a Silverstone, dove le condizioni meteorologiche variabili hanno reso la gara un vero calderone, Lando Norris è riuscito a dominare la situazione conquistando una vittoria importante. Nel frattempo, il vantaggio in campionato di Oscar Piastri si è ridotto a soli otto punti, e il pilota australiano spera che il clima a Spa possa offrire condizioni migliori per lottare in pista.

Sul fronte tecnico, Red Bull si presenta con un cambiamento significativo: Laurent Mekies sostituisce Christian Horner come direttore di squadra, una mossa inedita dai tempi del Gran Premio d’Australia 2005. Questa decisione arriva proprio nel momento in cui le prestazioni del team mostrano alcuni segnali di cedimento. Inoltre, le recenti voci sul possibile futuro di Max Verstappen, legate ad un ipotetico accordo con Mercedes, rendono il prossimo weekend ancora più intrigante per appassionati e addetti ai lavori.

Previsioni meteo per il Gran Premio del Belgio

Venerdì, 25 luglio – FP1 e qualifiche per lo sprint

L’unica sessione di prove del Gran Premio inizierà alle 12:30 ora locale. Team e piloti cercheranno di sfruttare ogni minuto di pista asciutta, in particolare quelli come Red Bull e Ferrari, che presentano importanti aggiornamenti ai loro bolidi. Le previsioni, però, non sono delle migliori: si attende una probabilità di pioggia del 31% durante la sessione, con temperature intorno ai 19°C, venti deboli da ovest e un’umidità che potrebbe arrivare fino all’80% a causa di una copertura nuvolosa. Nel corso del pomeriggio, l’annuncio di rovesci intermittenti mette in allerta le squadre.

La natura di un weekend a sprint prevede che la prima sessione competitiva si svolga lo stesso venerdì, con la qualificifica per lo sprint che prenderà il via dalle 16:30. Nella prima parte del pomeriggio si alterneranno periodi di sole a qualche chicharro, ma col passare delle ore la pioggia diventerà più costante, con una probabilità del 33% che rischia di trasformare la sessione in una vera sfida per team e piloti.

Sabato, 26 luglio – Gara sprint e qualifiche per il Gran Premio

Il sabato prende il via alle 12:00 con la prima delle due gare del weekend: uno sprint di 15 giri che assegnerà punti del campionato ai primi otto classificati. Le previsioni indicano un clima generalmente soleggiato, anche se non mancano interventi di pioggia con una probabilità del 25% e venti che possono raggiungere i 10 mph, elemento che potrebbe complicare l’ingresso in curva. Successivamente, le qualifiche per il Gran Premio si terranno alle 16:00, ma l’aumentare della minaccia piovosa, stimata al 40%, potrebbe rendere particolarmente impegnativa la preparazione delle tre fasi di Q1, Q2 e Q3, mentre le temperature saliranno intorno ai 22°C.

Domenica, 27 luglio – Gran Premio

La gara del Gran Premio del Belgio è in programma per le 15:00 ora locale e si preannuncia come la giornata con le condizioni meteo più favorevoli. Un sole radioso e temperature di circa 21°C illumineranno Spa-Francorchamps, creando un ambiente ideale per una competizione intensa, sebbene non si possa escludere del tutto una minima possibilità di pioggia, stimata all’11%. I venti moderati, intorno agli 11 mph, e un’umidità superiore al 60% rappresenteranno comunque una sfida aggiuntiva per i piloti lungo l’intera corsa.

