La stella della Mercedes sta trattando un trasferimento per sostituire Colapinto.

Alpine starebbe valutando l’ipotesi di affidarsi a una stella della Mercedes in Formula 1 per sostituire uno dei propri piloti in crisi.

La scuderia, con sede a Enstone, si trova attualmente in fondo alla classifica a seguito di una serie di prestazioni deludenti, durante le quali né Pierre Gasly né Franco Colapinto sono riusciti a raccogliere i punti indispensabili.

Tuttavia, è proprio il rendimento altalenante di Colapinto a spingere il team a cercare soluzioni alternative. In questo contesto, il pilota di riserva della Mercedes, Valtteri Bottas, emerge come la principale opzione. Secondo quanto riportato da The Race, il dirigente di Alpine, Flavio Briatore, ha avviato già un dialogo con i Silver Arrows per sondare la disponibilità del finlandese, nella speranza di ribaltare la situazione negativa.

Valtteri Bottas, 35 anni, ha trascorso cinque stagioni in Mercedes al fianco di Lewis Hamilton, diventando uno dei protagonisti nel periodo in cui il team dominava la competizione e strappava cinque titoli consecutivi nel campionato costruttori. Nel 2022 il pilota ha fatto il salto all’Alfa Romeo, rimanendo in seguito nella scuderia che nel 2024 si è trasformata in Sauber, fino a essere escluso al termine della stagione. In un’occasione successiva, Toto Wolff, direttore della Mercedes, gli aveva offerto un ruolo di supporto dietro George Russell e Kimi Antonelli, anche se Bottas non ha mai escluso la possibilità di tornare a correre come titolare in futuro.

Bottas, la principale opzione per sostituire Colapinto

L’Alpine potrebbe essere prossima a dare una chance al vincitore di 10 gare, visto che Colapinto non è riuscito a invertire la rotta da quando ha sostituito Jack Doohan a metà stagione.

Il pilota argentino, che ha corso insieme ad Alex Albon in Williams nella seconda metà del 2024, aveva inizialmente a disposizione cinque gare per dimostrare il suo valore, prima che Briatore cambiasse improvvisamente rotta sulla questione.

Finora, Colapinto non è riuscito a farsi notare in pista: il suo quindicesimo posto a Spielberg rappresenta l’ultimo di una serie di prestazioni poco convincenti. Ora, il giovane di 22 anni si prepara ad affrontare il Gran Premio del Belgio, in programma questo weekend, opportunità forse decisiva per fare colpo.

