Antonelli, il perdente se Verstappen sceglie la Mercedes

Il futuro di Max Verstappen resta uno degli argomenti più dibattuti in Formula 1. L'ex pilota Juan Pablo Montoya suggerisce che vi siano forti possibilità che Verstappen possa valutare un passaggio in Mercedes.

I recenti sviluppi e le difficoltà che attraversa la Red Bull, dal declino della sua supremazia ai turbamenti interni causati dall’uscita di Christian Horner, alimentano i pettegolezzi su un possibile cambio di rotta per il pilota olandese.

Montoya immagina uno scenario in cui, qualora Verstappen lasci la Red Bull e il team non riesca a sfruttare appieno il talento di George, la soluzione più sensata sarebbe affidarsi a Sainz. In tale ipotesi, Kimi Antonelli potrebbe trovare spazio alla Williams, offrendo al giovane pilota l’occasione di esprimersi, in modo simile a quanto accaduto in passato con George Russell.

Verstappen ha voce in capitolo nella scelta del compagno

L’ex pilota sottolinea che Verstappen non vedrebbe di buon occhio l’idea di avere Carlos Sainz come compagno in Red Bull. “In Red Bull, Max esercita una notevole influenza su chi lo affianca, possibilità che in Mercedes risulterebbe decisamente più limitata”, afferma Montoya, evidenziando una differenza chiave tra i due team.

Attualmente, i contratti di Russell e Antonelli con Mercedes scadono a fine anno, e resta da vedere quale decisione prenderà il direttore Toto Wolff. In fin dei conti, l’interessante sarà osservare come evolverà la situazione e quanti cambiamenti organizzativi si verificheranno una volta che tutto prenderà forma.

