F1 Ferrari Oggi: Leclerc lancia un avvertimento alla McLaren; Hamilton avrà il lancio di un GRANDE evento

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedi 30 giugno 2025 in Formula 1.

George Russell ha espresso la sua preoccupazione per la pressione che Lewis Hamilton si autoimpone in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha conquistato un nuovo podio per la Ferrari, confermandosi l'unico pilota della Scuderia a raggiungere quella posizione pur non riuscendo ancora a vincere una gara. LEGGI DI PIÙ

La leggenda della F1, Lewis Hamilton, torna nel suo paese in occasione del celebre Gran Premio Britannico di questo fine settimana. Un appuntamento imperdibile attende il pilota, che ad Silverstone scenderà in pista con il rosso per la prima volta della sua carriera. LEGGI DI PIÙ

McLaren ha dominato il weekend del Gran Premio d'Austria di Formula 1, regalando alla scuderia una performance solida e determinata. LEGGI DI PIÙ

