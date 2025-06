Hamilton avrà il lancio di un GRANDE evento Ferrari British GP

La leggenda della F1, Lewis Hamilton, torna nel suo paese in occasione del celebre Gran Premio Britannico di questo fine settimana. Un appuntamento imperdibile attende il pilota, che ad Silverstone scenderà in pista con il rosso per la prima volta della sua carriera.

Il sette volte campione mira a riconquistare il favore del pubblico dopo l’imponente vittoria con la Mercedes dello scorso anno. Se ancora non possiedi il biglietto per la gara, niente panico: Ferrari e Peroni Nastro Azzurro hanno ideato un’esperienza esclusiva a Londra per farti vivere un’atmosfera F1 senza paragoni.

In collaborazione con Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Ferrari, si svolgerà un evento immersivo di tre giorni in vista del Gran Premio Britannico. Dal 3 al 5 luglio 2025 a Covent Garden, Londra, gli appassionati avranno l’opportunità di esplorare da vicino il mondo della F1, che tu sia un fervente sostenitore della Scuderia o un curioso in cerca di proposte gastronomiche innovative.

Durante l’evento saranno organizzate diverse attività. Potrai partecipare a una masterclass dedicata alla pizza, guidata dal rinomato chef Michele Pascarella – il numero uno di Top Pizza Europa – e a un workshop di cocktail condotto dal celebre mixologo Federico Riezzo.

Imparerai a preparare le pizze contrassegnate come #16 e #44, oltre a realizzare cocktail infusi con birra, ispirati ai compagni di squadra di Hamilton e Leclerc nella Scuderia Ferrari HP.

Gli appassionati di F1 potranno divertirsi con gare interattive e giochi a tema, competendo per vincere premi esclusivi. Al centro del pop-up, i tifosi Ferrari avranno l’occasione di ammirare un’auto espositiva della Scuderia Ferrari HP, insieme a repliche dei caschi indossati da Hamilton e Leclerc. Inoltre, una galleria di moda curata nei dettagli presenterà look ispirati ai piloti di punta, mentre una sala dedicata al cinema promette sorprese per tutti gli amanti del grande schermo.

Il pop-up proietterà inoltre una selezione di film preferiti da Hamilton e Leclerc, tra cui spicca "Ferris Bueller's Day Off". In questo film il pilota britannico ha fatto una simpatica apparizione, occasione celebrata con il recente lancio di una versione rivisitata all’inizio di quest’anno.

I tifosi Ferrari potranno gustare la pizza #44 di Hamilton accompagnata da un cocktail analcolico

Al Pit Garage Bar sarà offerto Peroni Nastro Azzurro 0.0% per tutta la durata dell’esperienza, accompagnato dalle sonorità energiche di DJ che daranno il ritmo all’evento.

Rob Hobart, direttore marketing di Asahi UK, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di presentare The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%: Our Grid to London, un’esperienza che incarna la passione, la precisione e lo stile italiano premium che contraddistinguono la nostra collaborazione con la Scuderia Ferrari HP. Iniziamo il nostro secondo anno insieme con entusiasmo, offrendo ai fan l’opportunità di avvicinarsi al mondo della F1 mentre si godono il gusto rinfrescante di Peroni Nastro Azzurro 0.0%."

The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%: Our Grid sarà aperta dal 3 al 5 luglio presso The Stables, a Covent Garden. I biglietti sono gratuiti e possono essere ottenuti registrandosi su Club Peroni.

