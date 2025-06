Leclerc sottolinea la sua occasione PERSA al GP d'Austria

Charles Leclerc ha conquistato un nuovo podio per la Ferrari, confermandosi l'unico pilota della Scuderia a raggiungere quella posizione pur non riuscendo ancora a vincere una gara.

In Austria, sul circuito di Spielberg, il monegasco ha ancora una volta dimostrato il suo valore, ribadendo il ruolo chiave che ricopre in una stagione segnata da una dura lotta per scalare la classifica costruttori.

Il terzo posto di Leclerc, insieme al quarto piazzamento di Hamilton, ha permesso alla Ferrari di mantenersi in corsa per il secondo posto del campionato. Durante la gara, il pilota ha spiegato:

"Alla prima curva ho quasi abbandonato la rincorsa, ma Lando mi ha bloccato la traiettoria e poco dopo ho lasciato uno spiraglio ad Oscar, perdendo così la possibilità di salire al secondo posto. Alla fine, credo che gli avversari fossero troppo veloci per permetterci di mantenere il ritmo necessario, e il terzo posto è stato il risultato migliore che potevamo conseguire."

Come è terminato il Gran Premio d’Austria 2025?

