F1 Ferrari Oggi: Leclerc si incolpa per i risultati della squadra; Hamilton assente per un inizio cruciale

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedi 23 giugno 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha ricevuto una sfida inaspettata con l’uscita del nuovo film sulla Formula 1. Il sette volte campione del mondo ha infatti collaborato alla produzione del lungometraggio, che debutterà nelle sale britanniche il prossimo 25 giugno. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton non ha preso parte all’ultima sessione di test pneumatici della Ferrari a Fiorano, dove Charles Leclerc e Guanyu Zhou hanno messo alla prova un SF-25 modificato. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, non è riuscito ancora una volta a scendere sul podio in questa tappa di Formula 1 e ha ammesso di avere una parte di responsabilità per i risultati altalenanti della scuderia. LEGGI DI PIÙ

Il responsabile di Alpine in Formula 1, Flavio Briatore, ha recentemente spiegato perché preferisce non andare a trovare Michael Schumacher dopo l'incidente sugli sci che la leggenda ha subito nel 2013. LEGGI DI PIÙ

