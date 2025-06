Hamilton costretto a cambiare idea dopo un'improbabile battaglia

Lewis Hamilton ha ricevuto una sfida inaspettata con l’uscita del nuovo film sulla Formula 1. Il sette volte campione del mondo ha infatti collaborato alla produzione del lungometraggio, che debutterà nelle sale britanniche il prossimo 25 giugno.

Nel film, Hamilton è stato determinante nel donare alla F1 quell’autenticità e realismo, eliminando le esagerazioni per ricreare un’atmosfera veramente genuina. Figure del calibro di Brad Pitt, Jerry Bruckheimer e Hans Zimmer hanno elogiato il suo prezioso contributo, sottolineando come la sua esperienza abbia arricchito notevolmente la qualità della pellicola.

Damson Idris, una delle altre protagoniste del film, ha rivelato di aver sfidato Hamilton per scoprire chi dei due apparisse al meglio; però, alla fine, ha preferito non portare avanti il confronto. Nonostante il suo spirito competitivo, Hamilton è noto anche per la sua passione per la moda, avendo co-organizzato con successo la Met Gala 2025. «Sembrava fantastico – non che lui apparisse meglio di me, ma era sicuramente in forma smagliante –» ha commentato Idris ai media dopo il debutto cinematografico.

«Gli ho detto: ‘Stai sempre benissimo, dovremmo competere’, e lui ha risposto: ‘Sono la persona più competitiva al mondo, ti sfido’. In quel momento ho preferito ritirarmi, riconoscendo che in ambito moda lui è sempre un punto di riferimento. Inoltre, la sua visione innovativa e la sua capacità di leadership sono ammirevoli. Interpretando Joshua Pearce, ho sentito l’impulso di collaborare con le stesse marche con cui Lewis ha lavorato, perché è davvero una persona ispiratrice e genuina», ha aggiunto l’attore.

Di cosa parla il film di F1?

Nella trama del film, Idris dà vita a Joshua Pearce, un promettente esordiente nel mondo delle corse che si unisce al team APX GP, affiancando il pilota veterano Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt. Deciso a uscire dal suo ritiro, Hayes innesca una rivalità accesa con il giovane concorrente, dando vita a uno scontro di personalità e abilità che rende la storia ancora più avvincente.

La pellicola vanta la partecipazione di reali protagonisti della F1 come Carlos Sainz, Max Verstappen e, ovviamente, Hamilton, e le riprese sono state effettuate in differenti location del calendario ufficiale, garantendo un’atmosfera autentica e coinvolgente. Durante le stagioni 2023 e 2024, filmati esclusivi hanno visto il cast, tra cui Pitt e Idris, partecipare a vari weekend di gara, con il team APX GP che ha persino allestito un proprio garage nel pit lane in alcuni circuiti.

Quando verrà presentato il film di F1?

Alcuni membri della griglia del 2025, ad eccezione di Max Verstappen, hanno avuto il privilegio di visionare in anteprima il film durante una proiezione privata. Le prime recensioni sono state nel complesso positive, anche se alcuni critici hanno evidenziato quella nota decisamente “hollywoodiana” che potrebbe non allinearsi perfettamente con le aspettative di puristi e appassionati di F1. L’uscita internazionale è prevista per mercoledì 25 giugno nel Regno Unito, mentre in Nord America il debutto sul grande schermo è fissato per il 27 giugno.

