Briatore svela il motivo per cui NON ha fatto visita a Schumacher

Il responsabile di Alpine in Formula 1, Flavio Briatore, ha recentemente spiegato perché preferisce non andare a trovare Michael Schumacher dopo l'incidente sugli sci che la leggenda ha subito nel 2013.

Pur ricoprendo oggi il comando del team Alpine, Briatore ha vissuto il periodo più glorioso della sua carriera alla guida della Benetton, squadra per la quale Schumacher corse tra il 1991 e il 1995, gettando così le basi per l’attuale struttura della scuderia. La sua capacità nel riconoscere il talento del pilota è sempre stata evidente e ha contribuito in maniera decisiva alla nascita di una delle più grandi leggende della Formula 1.

Nonostante le polemiche che spesso lo hanno accompagnato, Briatore è stato determinante nel lancio della carriera di Schumacher, che, con la Benetton, vinse i suoi primi titoli mondiali nel 1994 e 1995, oltre al campionato costruttori nel 1995.

Il dirigente ha confessato di preferire ricordare il pilota con il sorriso di una vittoria, piuttosto che vederlo debilitato in convalescenza a casa in Svizzera. Rimane inoltre in contatto regolare con Corinna, la moglie devota di Schumacher, la quale ha sempre voluto preservare la privacy riguardo alla salute del marito.

Come è nata la relazione tra Briatore e Schumacher?

Dotato di un innato sesto senso per il talento, Briatore ha costruito attorno a Schumacher l’intera struttura della Benetton, che, grazie ai successi ottenuti a metà degli anni ’90, ha fatto da trampolino di lancio per il passaggio del pilota alla Ferrari nella stagione del 1996.

Nonostante alcune difficoltà, dalle sconfitte nei campionati a un grave infortunio, il momento di Schumacher è arrivato nel 2000, dando inizio a una serie di imprese inarrestabili. L'allontanamento del pilota dalla Benetton portò, con il tempo, alla fine della direzione del team nel 1997, ma il reciproco rispetto e il legame instaurato rimasero indelebili nella storia della Formula 1.

