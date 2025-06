Hamilton assente dalla Ferrari per un inizio cruciale della F1

Lewis Hamilton non ha preso parte all’ultima sessione di test pneumatici della Ferrari a Fiorano, dove Charles Leclerc e Guanyu Zhou hanno messo alla prova un SF-25 modificato. Dopo la sua uscita dalla Sauber alla fine del 2024, il pilota cinese – ora riserva per Ferrari – ha fatto il suo debutto indossando l’iconico rosso della Scuderia, in una giornata che ha sottolineato come il team miri a rafforzare la propria formazione in vista delle sfide future.

Durante il test di due giorni organizzato da Pirelli al circuito privato di Fiorano, è stato impiegato un SF-25 appositamente trasformato per simulare gli pneumatici che entreranno in servizio nel 2026 e per testare la riduzione del carico aerodinamico prevista per le nuove monoposto. Hamilton ha scelto di non partecipare alle giornate di prova, affidando a Zhou – nell’ambito delle sue funzioni di pilota riserva – l’incarico di condurre le sessioni in pista.

Correlato: L'arma segreta di Kimi Antonelli per fare la storia della F1

Che cos'è il test pneumatici Pirelli 2026?

Nel corso del 2025 tutte le scuderie affronteranno un fitto calendario di test degli pneumatici, preparandosi all’arrivo delle nuove monoposto e alle modifiche regolamentari programmate per la stagione successiva. Durante questo percorso verranno impiegati veicoli da prova al posto dei challengers 2026, fase fondamentale per garantire prestazioni ottimali e definire le caratteristiche delle gomme che diventeranno decisive nelle prossime competizioni.

Ferrari e McLaren sono state tra le prime a collaborare con Pirelli, eseguendo i test già a febbraio 2025 e contribuendo allo sviluppo degli pneumatici del futuro, oltre a definire le mescole che verranno adottate. Giovedì, la scuderia italiana ha esaminato a Fiorano sia gli pneumatici intermedi sia quelli per la pioggia del 2026, sfruttando il sistema integrato di irrigazione per ricreare condizioni di pista bagnata.

Nel primo giorno di prove, Zhou ha completato 159 giri a bordo dell’SF-25, registrando i tempi migliori: 59,820 secondi con i pneumatici slick e 1:07.400 con quelli intermedi. Venerdì, Leclerc ha preso il comando nell’ultima giornata di test sul circuito Ferrari, segnando così la conclusione della valutazione degli pneumatici destinati a competere nella stagione 2026.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato