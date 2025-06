Leclerc ammette la sua colpa nei risultati della Ferrari

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, non è riuscito ancora una volta a scendere sul podio in questa tappa di Formula 1 e ha ammesso di avere una parte di responsabilità per i risultati altalenanti della scuderia.

Pur essendo l’unico in casa Ferrari capace di ottenere piazzamenti significativi durante la stagione, oggi la giornata ha assistito alla tirannia della Mercedes. Il pilota monegasco ha spiegato che la partenza non ottimale, unita agli errori commessi durante la Free Practice 1 e al traffico riscontrato in qualifica, ha pesato notevolmente sull’esito della gara.

"Il quinto posto rappresenta il miglior risultato che avremmo potuto ottenere nelle circostanze odierne", ha commentato Leclerc. "Sicuramente, una strategia diversa avrebbe potuto fare la differenza, ma la nostra partenza non ci ha aiutato".

"Devo assumermi la responsabilità principale per gli eventi che hanno complicato così tanto questa domenica. In fondo, cerco sempre di sfruttare al massimo le possibilità a mia disposizione, anche se certe gare risultano più frustranti di altre, soprattutto con un’auto che non è in grado di lottare per la vittoria."

Come si è concluso il Gran Premio del Canada 2025?

